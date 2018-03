Stiri pe aceeasi tema

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii. "Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii Europene de la Moscova, dar nu vom lua masuri…

- Expulzarea coordonata din Statele Unite, Canada si state membre ale Uniunii Europene este ”cea mai mare expulzare colectiva de ofiteri rusi de informatii efectuata vreodata”, a apreciat luni ministrul britanic de Externe Boris Johnson.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury, informeaza Mediafax."Urmare a ...

- Marți, 27 martie, la ora 18.00, la Libraria Mihai Eminescu din București (Bdul Regina Elisabeta nr. 16), va avea loc un eveniment dedicat romanului Fiica Estului, de Clara Uson, aparut in colecția „Biblioteca Polirom”, in traducerea Marianei Sipoș.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? BOMBA ZILEI MIROS DE PRAF DE PUSCA SI FOI DE DAFIN... Am mai avut - din pacate - prilejul sa scriem despre ciudateniile care se inregistreaza in activitatea unei firme comerciale care reprezinta interesele armatei. Este vorba despre Romtehnica,…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viata la 56 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Cauzele concrete ale decesului inca nu au fost elucidate, presupunerile inclinand catre infarct, insa se așteapta și raportul toxicologic care va fi gata in decursul acestei saptamani. Andrei Gheorghe, cunoscutul…

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a ridicat, la Bruxelles, problema produselor alimentare si a altor produse de consum care au ambalaje si marci identice, dar compozitii si caracteristici diferite pentru statele est-europene in comparatie cu alte parti ale pietei unice, sustinand ca regimul diferit…

- Dinamo a ramas cu un singur obiectiv in acest sezon, acesta fiind locul 7, primul din play-out, dupa ce "cainii" au fost eliminati si din Cupa Romaniei de CS U Craiova, competitie care le-ar fi asigurat prezenta in Europa, daca ar fi castigat trofeul. In urma esecului din sezonul 2017-2018, presedintele…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și baieții care il au.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri, cu o zi inaintea Congresului PSD, ca toti colegii care au dorit sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot. "Astazi au fost cateva hotarari adoptate in Comitetul Executiv National al PSD. Am propus colegilor mei sa se aprobe si…

- Organizatiile PSD au decis deja, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Bucuresti - Gabriela Firea si Robert Negoita Regiunea de Sud Vest - Olguta Vasilescu si Paul Stanescu Muntenia - Ciprian…

- Potrivit Consiliului Național Secuiesc, maghiarii vor participa la comemorarea și marșul ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Libertații Secuilor. La marșul din 10 martie va fi depusa și o petiție prin care se cere autonomie teritoriala a ținutului, potrivit Agerpres. Acțiunea are toata…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca a vorbit “de la social-democrat la social-democrat” cu presedintele Camerei Deputatior, Liviu Dragnea, si i-a transmis ca reforma sistemului judiciar ar trebui sa fie “in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la acuzațiile conform carora serviciile secrete de la Moscova ar fi incercat sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, acuzații venite de la Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Ambasada Rusiei la București considera ca este vorba de…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, susține ca Igor Dodon primește o veste proasta din partea Ministerului de Externe din Rusia.”Veste proasta pentru Dodon de la Moscova Vreme de sase decenii la rand, Moscova a insistat pe teza crearii unei noi entitați lingvistice in randul…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a avut o intrevedere, in ziua de 14 februarie a.c., cu delegatia parlamentara egipteana care participa la cea de-a XII-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Mediteranei, care are loc la Bucuresti, in perioada…

- Deputata PSD, Andreea Cosma spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. "Onea mi-a spus ca imi ofera identitate protejata ca sa fac denunt impotriva lui Liviu Dragnea. Am refuzat si am fost trimisa in judecata de DNA.…

- Edilul a vorbit despre decizia luata in BPJ Iași. ”A ratat o parte din PSD posibilitatea de a avea inscris in portofoliu Primaria Iași ca Primarie PSD, dar asta este valabil doar pentru județ pentru ca organizația municipala a fost intru totul de partea mea și ma susține in continuare, iar…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de marti, in ton cu restul burselor europene, antrenate de caderile de pe piata americana si de pe bursele asiatice.Indicele BET inregistra o cadere de peste 3% la ora transmierii stirii, cele 13 companii din componenta sa fiind pe rosu, cu…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru si rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Remus Pricopie au semnat luni o declaratie comuna de elaborarea a unui ghid de bune practici in managementul universitar, astfel incat sa fie evitata eventuala implicare politica…

- Postul britanic de televiziune Euronews a realizat un reportaj despre "Marsul romanilor pentru justitie", in care se arata ca sute de mii de oameni au manifestat la Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei. Jurnalistii de la Euronews scriu ca multi politicieni romani sunt investigati pentru…

- Prorectorul Universitații din București, prof. univ. dr. Liviu Papadima, puncteaza intr-o opinie postata pe Contributors.ro ca actuala conjunctura politica dorește ca UniBuc sa aiba forme colectiviste de acțiune și expresie. ”Universitatea din București nu iși dorește o revenire la formele colectiviste…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- Corina Cretu, intalnire oficiala cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat ca a convenit cu noul premier Viorica Dancila ca pâna la 23 februarie sa realizeze un plan de actiune comuna pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene.…

- Primarul liberal din Roman, Lucian Micu, a reacționat dur dupa ce vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a spus ca unii edili au platit pentru deplasarea protestatarilor la București. Andronescu daduse exemplul unui mesaj primit de la Roman – „au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat marți, impreuna cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB. Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe premierului…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. ‘Plec cu fruntea sus’, a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Bucuresti, 14 ian /Agerpres/ - Liderii TSD ai filialelor judetene Arad si Alba au anuntat, duminica seara, ca pozitia presedintelui TSD, Gabriel Petrea, fata de actuala criza politica, care a venit cu propunerea ca pentru fiecare functie sau candidatura importanta, trebuie sa existe competitie interna…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.