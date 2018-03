Ambasada Rusiei, despre decizia de expulzare a unui diplomat: Probabil este manifestarea nebuniei politice colective

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului.Reactia vine ca urmare a concluziilor Consiliului…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Romania a decis luni sa expulzeze un diplomat rus de la București, dupa ce Consiliul European a fost de acord cu evaluarea Guvernului britanic potrivit careia Federația Rusa este responsabila de atacul de la Salisbury cu o arma chimica. Intr-o apariție publica la Varna, in Bulgaria, președintele Consiliului…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Ambasadorul Rusiei in Suedia va fi convocat de ministrul de Externe de la Stockholm pentru a oferi explicații in cazul tentativei de asasinare a fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale in Marea Britanie.

- "Din motive neprevazute, vizita in Vietnam a ministrului afacerilor externe nu va avea loc cum era programat", se anunta intr-un comunicat al diplomatiei vietnameze, cu doar o ora inainte de intrevederea pe care Lavrov o avea prevazuta cu presedintele vietnamez Tran Dai Quang.Niciun comentariu…

- Rusia nu a efectuat nicio cercetare si nu a dezvoltat nicio substanta neurotoxica denumita Novichok, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia de implicare in atacul asupra fostului spion rus Serghei Skripal, noteaza…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters, preluate de

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este extrem de probabil ca insusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, transmite Reuters. …

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Marea Britanie alaturi de Germania, Franța și SUA condamna intr-un comunicat comun atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal și spun ca o responsabilitate a Rusiei este “singura explicație plauzibila”, citeaza BBC News documentul emis de oficialii celor patru state. Documentul a condamnat “prima…

- Rusia va expulza in curand diplomații britanici, a declarat ministrul de Externe de la Mosciva, ca raspuns la anunțul de miercuri al Theresei May privind expulzarea a 23 de diplomați care ar fi ofițeri de informații nedeclarați, scrie BBC News. Serghei Lavrov a declarat presei ruse ca expulzarile se…

- Dorian Yates, legendarul caștigator al titlului Mr. Olympia in 6 ediții consecutive, iși muta afacerile in Romania Culturistul Dorian Yates, de 6 ori caștigator al titlului Mr.Olympia, a decis sa iși mute afacerile din Marea Britanie in București. ...

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Marea Britanie a decis sa trimita 23 de diplomați ruși acasa, potrivit unor surse aceștia lucrau pentru informații ce le transmiteau la Moscova. Acest lucru se datoreaza otravirii fostului ofițer de informații GRU Serghei Skripal. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Marii Britanii Teresa Mei.

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pana nu primeste mostre din substanta chimica folosita in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei in Marea Britanie, potrivit agentiei Reuters.

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Ofcom are datoria continua de a verifica daca detinatorii de licente pentru emisiuni sunt 'adecvati' pentru a emite in Marea Britanie. Autoritatea de reglementare Ofcom a anuntat ca a scris ANO TV Novosti, detinator al licentelor de emisie britanice pentru RT, ca daca Marea Britanie stabileste ca…

- Președintele Donald Trump este de acord cu concluziile autoritaților britanice in ceea ce privește posibila implicare a Rusiei in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia. Potrivit liderului american, implicarea probabila a Federației Ruse este indicata de dovezile pe…

- Premierul britanic Theresa May va prezida miercuri o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a analiza raspunsul Rusiei la ultimatumul formulat luni de sefa guvernului britanic, care a dat Moscovei termen pana marti la miezul noptii pentru a oferi explicatii in cazul otravirii fostului…

- Marea Britanie analizeaza posibilitatea lansarii unui atac cibernetic impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea pe teritoriul Regatului Unit a fostului spion dublu, Serghei Skripal, fost agent GRU, si a fiicei acestuia,...

- Serghei Skripal, dublul spion rus, care a fost otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, se intalnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a relatat sambata cotidianul britanic The Times.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Suella Fernandes, ministru in cadrul Departamentului pentru ieșirea UK din Uniunea Europeana a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, ca garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie „sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi” este…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

