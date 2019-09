Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit duminica in cladirea Ambasadei Romaniei din Bagdad. „Echipele de aparare civila au intervenit la un incendiu la al doilea etaj al Ambasadei Romaniei”, a spus un purtator de cuvant al Ministerului irakian de Interne, citat de Shafaq News. Angajații au fost evacuați și momentan…

- Un alpinist dat disparut astazi in Muntii Fagaras este cautat de salvamontisti si jandarmi din judete le Sibiu si Arges. In operatiune a fost implicat si un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit Mediafax. Disparitia barbatului a fost semnalata in aceasta dimineata de sotia acestuia,…

- Noi condiții de acordare a sporului de munca au fost publicate de Ministerul Apararii Nationale (MApN), intr-un proiect de hotarare pus in dezbatere. Modificarile sunt propuse in contextul alinierii la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, avand in vedere…

- Angajati ai Ministerului de Externe israelian au anuntat ca nu-l vor mai asista pe premierul Benjamin Netanyahu in timpul vizitelor oficiale efectuate de acesta in strainatate, din cauza unei dispute privind bugetul diminuat al diplomatiei israeliene, relateaza joi agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Pana la apariția noului – și controversatului – Cod Administrativ, adoptat de guvern printr-o hulita ordonanța de urgența, mare parte din angajații Ministerului de Finanțe din teritoriu Iinclusiv din Satu Mare) și de la nivel central erau, legal, funcționari cu statut special. Nu mai sunt. Și se simt…

- Bataie ca-n codru in Constanța. Angajații unei firme de paza au fost atacați de mai multe persoane. Pentru aplanarea conflictului a fost nevoie de intervenția polițiștilor și a luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale.

- Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile subordonate activeaza in continuare conform atribuțiilor funcționale, asigurand ordinea și liniștea publica in stricta conformitate cu prevederile legii.

- Intrebat daca va pune in practica taierea facilitaților pentru IT-ști, dar și taierea voucherelor de vacanța pentru anumiți bugetari, președintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns: ”S-a ințeles greșit. Noi am propus ca voucherele de vacanța sa fie acordate și pentru angajații din mediul privat,…