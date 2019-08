Ambasada Romaniei in Rusia va publica o lista a prizonierilor morti in URSS: Romanii trebuie sa stie unde le sunt inaintasii

Stiri pe aceeasi tema

- O lista cu numele a aproximativ 11.000 de romani morti in lagarele NKVD, spitalele si batalioanele de munca sovietice va fi publicata pana la sfarsitul acestui an de catre Ambasada Romaniei la Moscova, dupa ce, la inceputul verii, a fost prezentat un prim tabel, cu datele de identificare a 10.724…

- Autoritatile ruse au descoperit o bomba de aviatie neexplodata ramasa din al Doilea Razboi Mondial pe teritoriul Kremlinului, in plin centrul Moscovei, a informat media de stat rusa, citata de dpa, potrivit Agerpres.Kremlinul, al carui nume se traduce prin "fortareata", este principalul bastion…

- Pe 4 august 1919, Armata Regala Romana ocupa Budapesta, distrugand Republica Sovietica Ungara, proclamata de comuniștii lui Bela Kun, susținuți de la Moscova. Este momentul in care o opinca apare deasupra importantei cladiri, in semn de razbunare simbolica pentru ocuparea Bucureștiului, in 1916, dar…

- Ambasadorul Romaniei in Federația Rusa, Excelența Sa Vasile Soare, a intocmit un document inedit continand lista prizonierilor romani morti intre anii 1941 – 1956 in lagarele NKVD (initialele politiei politice a URSS), teritoriul actual al Federatiei Ruse. Documentul, care face lumina in cazurile militarilor…

- MAEIE condamna alocutiunea rostita de catre reprezentantul organizației obstesti ”Consiliul Internațional al Compatrioților Ruși” (CIRC), la sedinta în plen a celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului al ONU, prin care s-a încercat denaturarea actiunilor…

- Intr-o postare pe Facebook, diplomatul menționeaza ca publicarea acestei liste este o premiera pentru istoriografia romaneasca, iar aceasta a putut fi intocmita in baza cercetarilor neobosite efectuate in mai multe arhive de stat ruse. Documentul a fost publicat pe site-ul Ambasadei Romaniei la Moscova…

- Dmitri Kozak, vicepremier al Federatiei Ruse si reprezentantul special al presedintelui rus pentru relatii economice si comerciale cu Republica Moldova, sustine într-un interviu acordat cotidianului Kommersant ca în timpul întrevederii avute la

- Fostul candidat al blocului ACUM la alegerile parlamentare din februarie 2019, Valeriu Munteanu, a criticat dur intenția Maiei Sandu și a lui Andrei Nastase de a forma o coaliție cu PSRM. În viziunea lui Munteanu o astfel de coaliție ar fi foarte periculoasa pentru viitorul Republicii Moldova,…