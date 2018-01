Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis...

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de misiunea diplomatica. "Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei…

- Lucru care inseamna ca inceputul de an va fi marcat de „asaltul” celor interesati sa-si pastreze „puterile discretionare” chiar cu pretul destabilizarii tarii. „Asa zisii „rezistenti” care au pretentia ca apara justitia, cand, de fapt, ei nu doresc decat sa pastreze actualul simulacru de justitie, stat…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Perchezitii DGA in Mureș și Bistrița Ofiterii DGA fac, joi, 68 de perchezitii, la domiciliul unor persoane si la sediul unor institutii publice, precum Registrul Auto Roman Mures si Serviciul Pasapoarte Mures, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de coruptie comise de un agent de politie si…

- Surse diplomatice susțin ca România se numara printre țarile care se vor abține de la vot în cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei președintelui SUA, Donald Trump, de recunaștere a Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Arma de artilerie urma sa fie expusa la Muzeul Bucovinei din Suceava, la Iasi, Bucuresti, precum si la Cetatea din Alba Iulia, insa nu poate fi adusa in tara din cauza unei prevederi legislative.

- Romania ar trebui sa imite degraba SUA si sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului – sustine un apropiat al lui Benjamin Netanyahu. Herman Tzvika Berkovits este un evreu nascut si crescut in Romania si care in prezent este medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu. Calitati…

- In timpul funeraliilor Regelui Mihai este folosita o copie a Coroanei de Otel, cea originala fiind cea purtata pentru prima data de regele Carol I. Replica face parte din colectia Muzeului National Peles, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX directorul Muzeului de Istorie a Romaniei din Bucuresti…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase.“Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”, scrie…

- Asociația Societaților de Service Auto Independente a anunțat luni ca a contactat Ambasada Chinei la București pentru un proiect de colaborare prin care sa acopere deficitul de forța de munca din Romania aducand lucratori din aceasta țara asiatica. Asociația a prezentat inclusiv oferta salariala pentru…

- In fiecare an, la 9 decembrie, se sarbatorește Ziua internaționala impotriva corupției, instituita de Organizația Națiunilor Unite (ONU) in 2003, noteaza Agerpres.Semnata de Romania la 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic) și ratificata prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Convenția Organizației…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Din 2004, 20 de persoane au fost incarcerate pentru infracțiuni de terorism Administrația Naționala a Penitenciarelor a transmis Comisiei pentru controlul activitații SRI ca din 2004 pana in prezent au fost incarcerate 20 de persoane pentru infracțiuni de terorism, a declarat, marți, președintele…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- Judecatorii clujeni au decis sa retrimita dosarul Caritasul Unguresc la procuror pentru completarea urmaririi penale, dupa ce anchetatorii dadusera solutia de neincepere a urmarii penale in cazul persoanelor implicate in aceasta schema infractionala. Este a doua ”spalare” facuta de procurorii clujeni…

- 1866. Este anul in care Romania a avut pentru prima data o Constitutie. Momentul adoptarii este mult indepartat celui in care alte stat vest-europene au avut o lege fundamentala. Primul dintre acestea a fost Belgia, care in 1831 functiona in baza unui astfel de act. Evident, 35 de ani mai tarziu…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se arata intr-un comunicat al Executivului. Astfel, se dorește creșterea salariului minim brut pe țara la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Proiectul bugetului…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PMP, a declarat marți, intr-o intalnire cu jurnaliștii romani la Bruxelles, ca poziția Departamentului de Stat al SUA privind modificarea legilor justiției in Romania este corecta și justificata, in condițiile in care țara noastra este aliat…

- Ministerul Sanatații a semnat, pentru prima data, un acord cu Eurotransplant fara limita de timp in ceea ce privește transplantul pulmonar. Anunțul a fost facut public chiar de ministrul Florian Bodog, cu prilejul conferinței anuale „Transplantul. Pacientul pre și post transplant și viața cotidiana…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept "agent din strainatate", ca reactie fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului RT in Statele Unite.

- Romania, acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog a anunțat ca, in acest an, pentru prima data in istoria instituției pe care o conduce, a fost semnat un acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat, la inceputul mandatului lui, semnand un acord pe trei luni care…

- ”Numele meu este Nicholas de Roumanie Medforth-Mills”, susține in continuare nepotul Regelui Mihai I, deși, așa cum se știe, acesta a fost exclus din Casa Regala inca de acum doi ani, pe 1 august 2015. Odata cu inlaturarea sa, a pierdut atat calificativul de Alteța Regala, dar și Ordinea Succesiunii…

- Coruptia inseamna furt din bunurile publice, iar daca acest furt s-ar opri Romania ar deveni o tara mai prospera si ar putea investi in scoli, spitale, infrastructura, lucru care din nefericire inca nu s-a intamplat pe masura asteptarilor, tocmai pentru ca s-a furat, a spus ambasadorul SUA la Bucuresti,…

- Marile agentii internationale de presa (Reuters, The Associated Press, France-Presse) au publicat articole despre protestele de duminica seara din Bucuresti si alte orase din Romania. Relatarile agentiile au fost preluate de alte publicatii cunoscute, cu tot cu o serie de informatii false.Daca…

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, a investit in acest an 10 milioane de euro doar in dotarea cu tehnologie a depozitului, care sa-i permita sa reduca erorile si sa accelereze procesul de expediere al coletelor - una dintre cele mai complexe probleme cu care se confrunta companiile…

- Vaccinarea copiilor va deveni obligatorie la inceputul anului viitor, deși sunt foarte multe voci ale antivacciniștilor. Romania va avea doua centre noi pentru marele ars, construite in curtea spitalelor ”Grigore Alexandrescu” și ”Bagdasar-Arseni” din București, dar, oricate paturi de mare ars ar avea…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a discutat despre aceasta modificare la TVR 1, in cadrul emisiunii lui Ionuț Cristache, Romania 9. El atrage atenția asupra unei nuanțe din lege, respectiv asupra sintagmei ”daca se dovedește cu rea voința sau grava neglijența”, despre care spune ca ”ascunde…

- Rezolutia adoptata recent de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei si care vizeaza atacurile asupra statului de drept, inclusiv din Romania si R.Moldova, a starnit o reactie vehementa a sefului delegatiei noastre la APCE, Titus Corlatean (PSD). Acesta a parasit intempestiv plenul adunarii,…

- Jean Jipa, primarul PSD din comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu, a pus pe cladirea primariei un banner urias cu un mesaj socant, inspirat din filmul romanesc “California Dreamin”. Edilul care este in fruntea comunei din 2004 a decis sa puna un mesaj prin care sa-si arate nemultumirea fata de legea anti-fumat…

- Guvernul a aprobat inființarea Avocatului Copilului, ca structura distincta in cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecția drepturilor copilului. Executivul a adoptat un proiect de lege care modifica și completeaza Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea…

- Dan Limbasan creste porci de Mangalita, cunoscuti si sub numele de ”oi cu sorici” sau ”porci cu par”, de sase ani si are azi 100 de exemplare. Vinde carnea intr-o piata destinata producatorilor din Sibiu, vizitata saptamanal de mii de persoane, iar acum are un nou pariu: vrea…

- In februarie, Comisia europeana a notificat Romania ca a declansat procedura de infringement pentru legea care obliga marii comercianti sa vanda 51% produse locale. „Suntem in discutii la Uniunea Europeana cu aceasta lege, sunt proceduri pe care le urmam”, a precizat Petre Daea, potrivit Mediafax.…

- Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a avertizat, luni, România asupra consecințelor negative pe care le poate avea exprimarea publica de idei antisemite sau împotriva companiilor multinaționale. Ambasadorul a facut aceste considerații într-un discurs…