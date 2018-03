Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Inspectorii judiciari s-au confruntat anul trecut cu "o avalansa de sesizari" la adresa procurorilor, crescand numarul sesizarilor vizandu-i pe procurorii din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, dar si incidenta "reflectarii negative in mass-media privind diverse aspecte ale activitatii…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…

- Doi tineri au provocat panica printre producatorii agricoli si cumparatorii care se gaseau astazi in piata Halelor din Braila. Acestia au spart geamul termopan de la intrarea in piata si au pulverizat spray lacrimogen in interiorul halei, provocand o busculada, in urma careia unul dintre atacatori a…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- FRI Macedonia a propus patru variante de nume pentru rezolvarea problemei denumirii sale, a declarat premierul de la Skopje, Zoran Zaev. "Propunerile sunt Republica Macedonia de Nord, Republica Macedonia Superioara, Republica Macedonia Vardar si Republica Macedonia (Skopje)", a declarat Zaev, vorbind…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- Mai mulți indivizi de etnie rroma au luat cu asalt curtea Spitalului Județean Buzau, care au adus la Unitatea de Primiri Urgențe o femeie de 40 de ani care se afla in stop cardiac. Femeia s-ar fi simțit rau dupa o injectie și pentru ca ambulanța nu mai sosea, rudele au decis sa o transporte pe cont…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Rhiannon McGann, mama a unui bebelus, a iesit duminica seara, in jurul orei 22.00 in Waterford West, din Logan, Australia, sa ia o gura de aer impreuna cu prietenul ei Dylan Hulett, de 20 de ani. Din senin, cuplul a fost atacat de trei barbati, dintre care unul de 16 si altul de 20 de ani, care au…

- Politia din Teheran a arestat 29 de femei care au aparut în public fara sa poarte voalul musulman, în semn de protest fata de codul vestimentar strict impus dupa Revolutia islamica din 1979, informeaza presa iraniana, potrivit site-ului postului France 24.

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamini, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Theresa May: Acordul cu UE privind perioada de tranzitie post-BREXIT va fi incheiat in sapte saptamini…

- O scena desprinsa dintr-un film de arte marțiale a avut loc in cursul dimineții de joi, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata a fost batuta cu bestialitate de un director nervos.

- Politia si serviciile vamale germane au arestat opt persoane si au perchezitionat 140 de locuinte in cadrul unei anchete privind practicarea muncii ilegale in sectorul constructiilor din Germania, informeaza Reuters. Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii,…

- Sediul temporar al Agentiei Europene a Medicamentelor nu este optim, dar este cel mai bun posibil in conditiile in care institutia se grabeste sa-si relocheze birourile din Londra, iar noul sediu este in proces de constructie, spune directorul executiv al Agentiei, Guido Rasi, relateaza Reuters.

- Candidatura lui Aleksei Navalnii la alegerile prezidențiale din martie a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ.

- Statele Unite trebuie sa acorde o mare importanta relatiei cu Marea Britanie, a declarat luni secretarul american de stat, Rex Tillerson, in cadrul unei vizite la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii...

- Politia britanica a anuntat vineri ca pachetul gasit in apropierea statiei Kings Cross din Londra ce a cauzat o alerta de securitate nu este suspect, adaugand ca traficul in zona a fost reluat, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a anulat o vizita la Londra programata pentru luna februarie intrucat nu a vrut sa legitimeze decizia admnistratiei Barack Obama de a muta sediul ambasadei americane de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Poliția franceza a anunțat ca toate bijuteriile furate in timpul jafului armat de la celebrul hotel Ritz din Paris au fost recuperate. Acestea au fost gasite intr-o geanta care probabil a fost scapata de unul dintre hoți, relataza BBC News. „Pot sa confirm ca toate bijuteriile furate au fost gasite…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Revolta violenta intr-o inchisoare din Brazilia. Noua detinuti au fost ucisi si 14 au fost raniti intr-un centru de detentie din apropierea capitalei Brasilia.Potrivit informatiilor aparute in presa, a fost vorba de o reglare de conturi intre membrii unor grupari rivale.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Doi barbati din Marea Britanie au fost condamnati inchisoare pentru proxenetism, dupa ce o adolescenta romanca in varsta de 19 ani a reusit sa ii trimita mai multe mesaje disperate mamei sale, aflata in Romania.

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters. Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Fosta asistentAƒ medicalAƒ Sarah Mullally a fost numitAƒ luni episcop al Londrei, ea fiind prima femeie care ocupAƒ aceastAƒ funcAie, una dintre cele mai inalte din cadrul Bisericii AnglicanAƒ, informeazAƒ Reuters. Mullally ii va succeda astfel lui Richard Chartres AYi va deveni cea de-a 133-a persoanAƒ…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei), transmite…

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Mai mulți colindatori au fost arestați și mașina le-a fost incendiata in India, fiind acuzați ca au incercat sa converteasca un barbat la creștinism, scrie AFP. Zeci de catolici au fost arestați de poliția indiana in timp ce cantau colinde de Craciun dupa ce au fost acuzați ca incearca sa converteasca…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti în atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, în sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters. Într-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la câteva sute de…

- Actiunile desfasurate de catre Carabinieri, Politie, Garda de finante, s-au finalizat cu 48 de arestari preventive (44 in inchisoare, 4 arest la domiciliu). Acestia au fost acuzati de asociere de tip mafiot, stoarcere de bani, daune, transfer fraudulos de valori, port ilegal de arma.

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie, publicate de agentia…

- Unele linii de metrou erau in curs de evacuare. Departamentul Pompierilor din New York a anuntat de asemenea ca intervenea la un incident la o statie de autobuz a Autoritatii Porturae in centrul Manhattanului.