Ambasadă Ierusalim. Netanyahu, răspuns pentru Iohannis Mutarea ambasadei a strarnit un conflict major in Romania dupa ce Guvernul a anunțat ca dorește sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, decizie pe care au luat-o și SUA. Intr-un interviu acordat Romania TV, Benjamin Netanyahu spune ca „eu nu ma implic in politica altor state”, precizand doar ca solicita ca ele sa „accepte lucrurile așa cum sunt. Ierusalimul este capitala evreilor”. Netanyahu a precizat ca e convins ca Romania va muta ambasada. „Se va intampla și cu alte state. Nu doar ca sunt sigur, dar știu acest lucru”, a mai adaugat premierul Israelului. Administratia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

