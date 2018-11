Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat intr-un interviu, realizat de Mihai Gadea și difuzat joi de postul Antena 3, ca abia asteapta ziua in care Romania, alaturi de alte tari, isi va muta capitala de la Tel Aviv la Ierusalim si a dat asigurari ca guvernul israelian se va afla acolo cu 'covorul rosu' cand se va intampla acest lucru.

Intrebat despre furtuna politica pe care au starnit-o in Romania discutiile despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, Netanyahu a spus ca are parte de destula politica in Israel, pentru a nu se amesteca in politica in Romania.…