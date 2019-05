Stiri pe aceeasi tema

- "Casual Friday - Care-i prognoza?- Va fi o duminica fierbinte.- Si dupa?- Posibil sa fie mai racoare.", a scris Ambasada Danemarcei pe Facebook. Prognoza meteo anuntata de Administratia Nationala de Meteorologie contrazice insa ambasada: pentru luni este prognozata vreme…

- ”Casual Friday - Care-i prognoza?- Va fi o duminica fierbinte.- Si dupa?- Posibil sa fie mai racoare”, a fost mesajul publicat de Ambasada Danemarcei in Romania. Este un derapaj diplomatic fara precedent. Practic se face referire directa la arestarea lui Liviu Dragnea.…

- Ambasada Danemarcei la București ironizeaza situația liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, ambasada arata ca duminica va fi o zi fierbinte, iar luni s-ar putea sa fie racoare.Citește și: ALERTA - UDMR a SUSPENDAT protocolul cu PSD-ALDE: majoritatea parlamentara…

- Decizie definitiva in dosarul angajarilor fictive in Teleorman Foto arhiva Înalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta, la 27 mai, decizia definitiva în dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. În prima instanta, liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Ambasadele a 12 state cer Guvernului de la București, intr-o declarație comuna, sa se abțina de la modificari care ar slabi statul de drept și capacitatea Romaniei de a lupta impotriva corupției. Statele semnatare, intre care Austria, Canada, Franta, Germania, SUA, se declara profund ingrijorate de…

- Aparatorii lui Liviu Dragnea și cei care o reprezinta in instanța pe fosta directoare DGASPC Teleorman au depus la Inalta Curte de Casație și Justiție cereri prin care susțin ca decizia a fost pronunțata in prima instanța de un complet nelegal. Mai mult, aceștia cer rejudecarea dosarului de catre un…

- Ambasada Danemarcei in Romania a postat, vineri, pe Facebook, un mesaj ironic despre lipsa autostrazilor in tara noastra, care se incheie cu replica „iegxact”. Si Ambasada Suediei la Bucuresti a postat un mesaj cu informatii despre planul national de infrastructura din Suedia, care include si centura…

- Cateva mii de persoane s-au strans in Bucuresti si in mai multe orase din tara pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei in aceasta saptamana. In capitala, oamenii s-au strins in Piata Victoriei. Cei mai multi dintre ei scandeaza lozinci impotriva ordonantei de modificare a legilor…