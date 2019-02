Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un apel miercuri catre Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari, sa negocieze cu Nicolas Maduro, intr-un context tensionat de divergente privind livrarile de ajutor umanitar, informeaza AFP. 'Exista propuneri pe…

- Presedintele american Donald Trump i-a pus in garda, dur, pe conducatorii militari ai Venezuelei, apreciind ca se indrepta catre o ”pierdere” daca refuza sa se alature opozantului si presedintelui autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP.”Ochii intregi lumi sunt atintiti asupra voastra astazi”,…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- SUA au transmis un mesaj de avertisment la adresa regimului Maduro. Avertismentul precizeaza ca „orice violenta si intimidare” impotriva opozitiei la regimul lui Nicolas Maduro in Venezuela si a personalului diplomatic american va antrena un „raspuns semnificativ”, transmite AFP citata de Agerpres.…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Statele Unite incearca sa se asigure ca veniturile din petrol ale Venezuelei vor ajunge la opozitie si la presedintele interimar, Juan Guaido si ca vor taia banii care ajung in rezervele lui Nicolas Maduro, a declarat joi un oficial american.