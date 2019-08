Ambasada chineză transmite că relațiile Chinei cu Canada sunt tot mai tensionate din cauza unor "probleme grave " Ambasada chineza din Canada a anunțat ca relațiile bilaterale au avut de suferit din cauza unor "probleme grave" și solicita guvernului sa îl elibereze pe CEO-ul Huawei, Meng Wanzhou, scrie Global News.



Relațiile au devenit tensionate de la reținerea lui Meng în Vancouver, în decembrie anul trecut, o acțiune realizata cu un mandat din SUA. De atunci, China a acuzat doi cetațeni canadieni de spionaj și a suspendat importul cu semințe de canola și cu produse din carne, provenite din Canada.



