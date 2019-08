Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de rugby a Tonga a obtinut prima sa victorie in Cupa Natiunilor Pacificului, impunandu-se cu scorul de 33-23 (19-8) in fata reprezentativei Canadei, vineri la Lautoka (Fiji), informeaza agentia Reuters.

- Ministerul de Externe de la Beijing a indemnat, luni, Statele Unite sa inceteze sa intervina in treburile interne din Hong Kong, un teritoriu autonom al Chinei care de mai multe saptamani este scena unor ample proteste, informeaza publicația The Straits Times potrivit mediafax.Autoritațile…

- Premierul Justin Trudeau a salutat, miercuri, la Montreal, in deschiderea summitul UE-Canada, progresul pe care il reprezinta, in opinia sa, acordul de liber-schimb CETA, in timp ce presedintele Consiliului European Donald Tusk a apreciat ca Ottawa este "cel mai apropiat partener transatlantic" al Uniunii,…

- Zeci de oameni au ajuns la spital in urma unei scurgeri de gaz intr-un hotel din centrul Canadei, au anuntat autoritatile locale citate de Reuters. In total, 46 de persoane au prezentat simptome de intoxicatie cu monoxid de carbon. Ultimele informații confirma faptul ca 15 victime se afla in stare grava,…

- China a avertizat Marea Britanie sa nu "se amestece in problemele sale interne", in contextul unui conflict diplomatic care ia amploare, din cauza protestelor recente din Hong Kong, scrie BBC News .

- Cuba va avea un rol important în revenirea la democrație a Venezuelei, a declarat vineri ministrul canadian de externe Chrystia Freeland, deși Ottawa și Havana nu s-au pus de acord daca președintele Nicolas Maduro ar trebui sa ramâna sau nu în funcție, conform Reuters.Freeland…

- Canada va suspenda operațiunile ambasadei sale din Venezuela, deoarece diplomații sai nu vor mai putea obține acreditarea diplomatica, iar vizele lor vor expira, a declarat duminica ministrul canadian de Externe, scrie Mediafax, citând Reuters. Chrystia Freeland a afirmat într-un…

- Ministrul de Externe al Canadei, Chrystia Freeland, a declarat vineri ca amenintarea lui Donald Trump de a impune taxe pentru importurile mexicane nu implica Canada, care va continua cu ratificarea noului acord comercial nord-american, relateaza Reuters potrivit news.ro„Subliniez ca aceasta problema…