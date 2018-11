Ambasada Cehiei, la Ierusalim. Netanyahu și Zeman, poziție Zeman si Netanyahu au participat la Ierusalim la inaugurarea 'Casei Cehe', o institutie fara statut diplomatic, destinata sa reprezinte agentiile guvernamentale si sa participe la manifestatii culturale. Presedintele ceh, un sustinator fervent al mutarii ambasadei cehe la Ierusalim, a spus ca noua institutie este un pas in plus in acest sens, dupa redeschiderea in mai 2018 a consulatului onorific la Ierusalim. 'Cred cu tarie ca a patra mea vizita in Israel va fi prilejuita de deschiderea ambasadei cehe' la Ierusalim, a afirmat Zeman. Nu va fi doar o ambasada ceha la Ierusalim,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

