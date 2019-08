Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic. „Legea prevenirii” (nr. 270/2017)…

- Mașinile cu care se deplaseaza reprezentanții Agenției Naționale de Administrare a Finanțelor Publice nu mai pot fi dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase de culoare albastra (girofaruri). Masura este prevazuta in Legea nr. 152/2019, act normativ care a intrat in vigoare in aceasta saptamana…

- E nr.II pentru ca a existat si nr.I in cotidianul nostru din data de 10 octombrie 2018. Nu credeam ca va exista si acest episod 2. Dar iata ca exista. Tocmai ce s-a publicat Legea nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. (M.O. nr. 589…

- Conducatorii auto primesc cateva „bonusuri”, intrucat Codul Rutier recent modificat le va permite sa obțina mai ușor permisul suspendat. Asta dupa ce a fost promulgata Legea nr. 130/2019, prin care este modificata legislația rutiera. Potrivit noilor norme, soferii pot solicita reducerea perioadei de…

- Saptamana a inceput cum nu se poate mai bine, cu o zi de sarbatoare. Astfel, luni de la ora 10.00, in fața Palatului Administrativ, bacauanii au fost invitați la un ceremonial militar și religios inchinat Zilei Imnului Național. Aceasta sarbatoare se celebreaza din 1998, fiind proclamata prin Legea…

- Cand se pregatea așa-zisul Referendum pe Justiție, multa lume a atras atenția ca intrebarile sunt puțin mai mult pe langa Constituție. Astazi, se mira mulți, deși nu ar fi trebuit, ca judecatorii Curții Constituționale au respins propunerile de modificare ale Legii Fundamentale care ar fi trebuit sa…

- Consiliul Județean Harghita a anunțat ca va deschide un proces pentru a recupera 17,8 hectare, echivalentul suprafeței localitații Valea Uzului, potrivit g4media.ro. „Legea trebuie respectata atat de județul Harghita cat și de județul Bacau. Așadar vom inainta un proces pentru 17,8 de hectare, care…

- Cu prilejul sarbatoririi „Zilei Drapelului”, proclamata zi nationala prin Legea 96 din 20 mai 1998, Garnizoana Bacau in colaborare cu Unitatea Administrativ Teritoriala Bacau organizeaza in data de 26.06.2019, incepand cu ora 10.00, un ceremonial militar si religios de arborare a drapelului national…