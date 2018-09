Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, in apropiere de Atena, in urma unor incendii violente izbucnite duminica, la mai putin de o luna de la cele mai distrugatoare incendii de padure din istoria Greciei, care au provocat moartea a cel putin 90 de persoane, potrivit AFP. Localitatile…

- Potrivit unui comunicat de marti al Garzii de Coasta, politistii de frontiera membri ai echipajului navei maritime MAI 1103 din dotarea Garzii de Coasta s-au intors acasa, luni dupa-amiaza, dupa ce au desfasurat, timp de trei luni, activitati in cadrul misiunii "Poseidon 2018", organizata sub egida…

- Majoritatea persoanelor care se refugiaza din cauza violentelor din Nicaragua merg in Costa Rica, unde cel putin 23.000 de oameni incearca sa obtina azil de la izbucnirea, in aprilie, a crizei nicaraguane, a indicat marti ONU din Geneva, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''In ultimele luni,…

- Rude disperate au aparut la televizor si au cerut ajutor. Unii au dat vina pe autoritati pentru acest incendiu cu cele mai multe victime din ultimele decenii din Grecia, in timp ce alte voci au sugerat ca locuitorii din Mati ar fi trebuit evacuati mai devreme. ''Acest lucru n-ar fi trebuit sa se…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat miercuri dimineața, la Digi24, ca Romania va acorda un ajutor de urgența Greciei, punand la dispoziție doua aeronave MApN autoritaților elene. Decizia vine in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti."Noi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

