Ambarcatiuni pe Siut-Ghiol, la Mamaia, in anul 1961. Salutari catre un sef

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu indeamna cetațenii sa iasa la curațenia de primavara. Intr-o postare pe o rețea de socializare, edilul face apel catre toti locuitorii Chisinaului pentru a face ordine in curtile blocurilor, astfel incat sa avem un oras frumos,

- Melissa McCarthy, celebra actrita cunoscuta pentru rolul interpretat in serialul "Gilmore Girls", apare in ultimul sau film intr-un rol si intr-o conditie in care putini dintre noi au vazut-o.

- La cursa „Family Run” din cadrul Maratonului Nisipului, editia 2018, ce s-a disputat week-end-ul trecut pe plaja din statiunea Mamaia, peste 450 de copii, insotiti de parinti si bunici, au alergat aproximativ un kilometru de plaja, avand ca scop comun strangerea de fonduri pentru modernizarea Sectiei…

- In perioada 01.03.2018 28.03.2018, politistii locali cu atributii in domeniul disciplinei in constructii si afisajului stradal au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii respectarii prevederilor legale privind executarea lucrarilor de constructii si a urmaririi masurilor dispuse…

- O femeie de 25 de ani va fi nevoita sa traiasca toata viața cu vina morții propriei sale fiice. Aceasta a parcat mașina cateva momente lasand-o singura pe micuța, iar cand s-a intors nu a mai gasit nici mașina, nici copilul. Aceasta a sunat disperata la poliție. Dupa cateva ore de cautari,…

- Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare. Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei. Sportiva va inchide cafeneaua, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip…

- FCSB și CFR au consumat aproape 80 la suta din suma totala investita in transferuri de-a lungul sezonului. Restul, o cincime, se imparte la celelalte 12 cluburi, "sugrumate" in concurența cu superputerile Ligii 1. Cine n-are bani doar asista la duelul pentru caștigarea campionatului. Aceasta e concluzia,…

- Are aproape trei ani, insa Giulia nu se indura sa-i taie podoabele carlionțate, astfel ca fiul Giuliei nu a fost tuns niciodata. Acesta frizura o face pe sora lui sa-l transforme intr-o prințesa. In timp ce ea iși tunde parul la doua saptamani și de la o vreme suporta doar parul foarte scurt, pe fiul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, in cel mai scurt timp, o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial. El a precizat ca acest subiect va…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor – desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit – pentru ca sunteti cele care suflati dragoste peste orice faceti voi si familia voastra,…

- Astazi, 8 martie, de Ziua Internationala a Femeii, componentele echipajului de bob-2 feminin al Romaniei, format din sportivele Andreea Grecu si Maria Constantin, vor fi prezente, de la ora 14, in centrul comercial VIVO!. Alaturi de ele va fi prezenta și o alta sportiva de perspectiva, Stefania Popescu,…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Felicitari de 8 Martie. Un mesaj scris, insotit de o imagine potrivita pot face ziua mai frumoasa mamei, sotiei, iubitei, soacrei sau oricarei alte femei importante din viata ta. Iata cateva felicitari de 8 Martie, Ziua Femeii care nu vor da gres. Felicitari de 8 Martie pentru sotie sau iubita „Sunt…

- Nu scapam prea ușor de ger și nici de ninsoare. Avertizarea cod portocaliu de ger ramane valabila și astazi, pentru mai bine de jumatate de țara. Iar restul județelor sunt sub o atenționare cod galben de frig. Pana duminica, este cod portocaliu de precipitații mixte și polei, ninsori moderate și vant…

- Vremea ramane geroasa in urmatoarele doua zile Valul de ger va continua în întreaga tara, cel putin pâna vineri seara, 2 martie. Pentru 13 judete din vest si centru, aflate sub cod galben, frigul se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor înregistra…

- Administratia judeteana consulta piata in vederea actualizarii planurilor cadastrale si inscrierii in Cartea Funciara a obiectivului Delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta. Delfinariul este atestat in domeniul public al judetului Constanta conform HCJ nr. 241 2011,…

- Un barbat care circula pe traseul 46 si-a uitat geanta in mijlocul de transport. El i-a contactat telefonic pe oficialii companiei la sediul, iar acestia au demarat imediat procedura de identificare si recuperare a bunului. „Am reusit, astfel, sa predam geanta proprietarului in aproximativ 30 de minute…

- Procesul referitor la insolventa societatii comerciale Taste It Events amp; Catering SRL, cu sediul social in Mamaia, restaurant Ambasador, a primit un nou termen. Cauza se va afla din nou in fata magistratilor pe data de 22 mai. Asa cum aratam si in editiile precedente, in luna februarie 2015, firma…

- Parintele Calistrat: Sa spui de 7 ori dimineața și de 7 ori seara rugaciunea aceasta scurta! Dumnezeu nu vrea bolboroseala multa! Ce efect are:Spuneți de 7 ori dimineata și de 7 ori seara Imparate Ceresc pentru a va curati de lucrarea necurata a diavoluluiImparate Ceresc este cea mai scurta si mai frumoasa…

- Gheorge Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. „Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare an 440.000 de decese…

- Pentru o seara, aparitia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, intr-o conferinta de presa, a spart valul construit cu migala de penali si televiziuni alaturi de oficiali inculpati in jurul facaturii mediatice Cosma-Ghita. Cele aproape doua milioane de romani care au urmarit-o in direct pe Kovesi ne indica…

- Flynn, un catel care seamana cu o jucarie de plus, a fost unul dintre cei sapte finalisti, alaturi de un border collie, un barzoi royal, un Schnauzer urias si un exemplar din rasa sussex spaniel. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- SC Ave Tebia SRL, prin Andreea Iolanda Butucescu, a solicitat si a obtinut, pe data de 13 februarie, un certificat de urbanism de la Primaria Constanta. Firma vrea sa modifice o cladire de pe bulevardul Mamaia. Este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 467 "Modificare proiect autorizat cu A.C.…

- Astfel politistii rutieri ieseni au folosit echipamentele de masurare a vitezei, aflate in dotare. Au fostaplicate 1.128 de sanctiuni contraventionale, dintre care 338 pentru viteza, 21 pentru depasire neregulamentara, 43 pentru neacordare prioritate pietoni, 19 pentru neacordare prioritate vehicule,…

- Au format pana de curand unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul din Romania, dar, de curand, ei au decis sa mearga pe drumuri separate in viata. Despartirea oficiala s-a facut departe de ochii presei, insa azi "a explodat" informatia potrivit careia au divortat. Si, contrar asteptarilor…

- Salvat de masonerie din foame, caci muzica clasica aproape ca nu se vinde, primul artist roman ce a dat lovitura dupa ’89, ce a trecut pragul de un million de discuri cu un album (”Party in Transilvania”), Marius Dragomir inchina noile sale compoziții maeștrilor sai și e de gasit doar pe la reuniunile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Oana Roman si sotul sau o au impreuna o fetita superba, pe micuta Isa. Relatia dintre cei doi este una solida si consolidata, iar Ona Roman si Marius Elisei au trecu impreuna prin multe incercari, dar au ales sa le depaseasca impreuna.

- Societatea detinuta de tulceanul Tanase Bela, Cambela Prod SRL, continua investitiile imobiliare in municipiul Constanta. Imobile ridicate pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, bulevardul Mamaia si strada Casin sunt doar cateva dintre investitiile firmei din Tulcea. Cambela Prod SRL, prin Tanase Bela,…

- Consiliul Judetean Cluj urmeaza sa decida astazi, intr-o sedinta ordinara pe luna ianuarie, ce suma de bani va fi repartizata municipiului Dej din impozitul pe venit. Suma totala de care dispune Consiliul Județean Cluj in acest scop este de peste 54 de milioane de lei. Din aceasta suma, peste 18 milioane…

- Ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei si ca acestea trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale. "Sunt convinsa…

- Consiliul Judetean cumpara servicii de intretinere si reparatii curente la instalatiile sanitare din sediile proprii Palatul Administrativ din bd. Tomis nr. 51; blocul L4 din aleea Magnoliei nr. 2; imobilul din str. Mircea cel Batran nr. 104; Centrul Militar Zonal str. Mircea cel Batran 106; Centrul…

- Concursul a inceput pe 16 martie 2003 și s-a terminat pe 6 iulie 2003, durand 113 zile. A fost prezentat de Andreea Raicu și Virgil Ianțu. Caștigator a fost Sorin Fisteag "Soso". Cu toate acestea, cand spui "Big Brother", spui automat Ernest. "Cand au facut acest casting pentru Big Brother…

- Alex Ionița a oferit primele declarații in calitate de jucator al lui CFR Cluj și nu a ezitat sa-și ințepe fosta echipa pentru condițiile ostile in care a plecat de la Giurgiu. "Ma bucur ca am ajuns la CFR. Era dorinta mea de cand am auzit ca sunt interesati de mine. Imi pare rau ca a trebuit sa se…

- Inima lui Alice, pe Insta, merge astazi la Sam Asghari! “Am gasit barbatul frumos, desi nu prea mi se invarte limba in gura sa complimentez in acest fel un barbat, dar asa este! Si frumos, si luat, norocoasa fiind nimeni alta decat Britney Spears!” When Cold water and coffee ☕️ doesn’t help with waking…

- Fondul de investiții Reconstruction Capital II Ltd (RC2) a publicat prima comunicare din 2018 catre acționari. RC2, listat la Bursa din Londra, anunța semnarea unui acord condițional pentru achiziția unui procent mai mare de acțiuni in cadrul companiei Policolor. Acționar majoritar in Policolor S.A.…

- BERBEC: Cel mai bine ar fi daca petreci mai mult timp acasa, alaturi de familie. Daca iți vei organiza programul astfel incat sa stai in fiecare zi cu persoanele dragi, toata lumea va fi multumita si inclusiv tu vei avea multe de castigat. TAUR: Prietenii sunt alaturi de tine…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat in statiunea Mamaia pe partea cu lacul Siutghiol. La fata locului intervin doua autospeciale…

- Complexul Caelia Residence din stațiunea Mamaia (foto: Info Sud-Est) 33 dintre cei mai bogați politicieni și oameni de afaceri sunt rezidenții unui hotel de lux din Constanța, construit in urma unei oferte de nerefuzat. In urma cu 12 ani, Radu Mazare i-a dat unui om de afaceri o bucata de plaja, la…

- Cei doi sunt nascuți in aceeași zi - 10 ianuarie. Redacția DC News le ureaza "La mulți ani!" și va lasam, in randurile de mai jos, un interviu pe care Ana-Maria Roman ni l-a acordat in exclusivitate despre arta. Puțini știu, dar realizatoarea emisiunii "Esențial" are o inclinație spre desen.…

- 56% dintre firmele ce intra sub incidenta legii se regasesc in mediul rural. Publicarea recenta a normelor metodologice pentru aplicarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept Legea cash-back, reprezinta un pas important in sprijinirea persoanelor…

- Saizeci si patru de migranti au decedat in primul naufragiu cu victime din acest an in Marea Mediterana, produs sambata in largul coastelor libiene, la nord de Tripoli, a anuntat luni Organizatia Internationala pentru Migratie OIM , transmite dpa citat de Agerpres.ro. Conform purtatorului de cuvant…

- ,,Un spectacol despre nevoia prezentei celuilalt intr-o lume in care totul devine din ce in ce mai virtual. Protagonistii nu mai au nevoie de prezentari, sunt doi mari maestri - MAIA MORGENSTERN & MARIUS BODOCHI - intr-o versiune contemporana French style a "Legaturilor primejdioase" marca Eric-Emmanuel…

- Anul trecut, chiar de Sfantul Ion, in judetul Constanta, situatia era dramatica, mai ales in partea Baneasa Harsova Dobromir.Ninsese cateva zile la rand nametii erau, deja, cum se spune cat casa, iar problemele ajunesera unele dintre ele aproape de nerezolvat.Una dintre ele, s a ivit pe zona Dobromir…

- DNA vrea ca Radu Mazare sa fie judecat in regim de urgenta DNA cere urgentarea discutarii de catre Curtea Suprema a cererii de arestare in lipsa a lui Radu Mazare. Termenul actual este fixat peste doua saptamani. Solicitarea vine dupa ce fostul primar a lipsit de la poliție la finalul lui decembrie,…

- In anul pe care l-am incheiat, ați devenit membru al Uniunii Scriitorilor. Ce semnifica aceasta pentru dumneavoastra? Florin Ardelean: Daca aș fi un vanitos, aș putea pretinde ca statutul primit recent, acela de membru al USR, incununeaza o activitate editoriala ce și-a primit o certificare…