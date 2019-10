Stiri pe aceeasi tema

- Președintele moldovean Igor Dodon intenționeaza sa închida Muzeul Ocupației Sovietice, inaugurat în 2015 la Chișinau în incinta Casei Armatei, scrie Deschide.md. Dodon, cunoscut pentru poziția sa prorusa, cere ca, în loc, „sa facem un muzeu de istorie normal, bun, frumos”,…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, afirma Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Promovarea…

- Circa o treime dintre cetatenii Republicii Moldova ar fi dispusi sa voteze unirea cu Romania, conform unui sondaj IMAS, ale carui rezultate au fost prezentate ieri la Chisinau, potrivit portalului Deschide.md, preluat de Agerpres. Astfel, 30% ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, in timp…

- Fostul viceprimar al Capitalei Nistor Grozavu a fost retinut în aceasta dimineata. Informatia a fost confirmata de seful Procuraturii Municipale, Stefan Saptefrati. Acesta a declarat ca Grozavu este cercetat penal pentru depasirea atributiilor de serviciu. Nistor Grozavu a fost escortat…

- Oficiali din Ministerul Agriculturii impreuna cu reprezentanti ai sectorului agricol din Republica Moldova si 17 oameni de afaceri participa in SUA la o misiune de lucru pentru realizarea unui schimb de experienta in agricultura. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si…