'Am lucrat intens pentru a concepe drone in totalitate electrice, care pot parcurge pana la 25 de kilometri si pot livra clientilor colete cu o greutate de pana la 2,3 kilograme in mai putin de 30 de minute', a scris un responsabil din conducerea grupului, Jeff Wilke, intr-un articol publicat pe blogul companiei.

'Speram (...) sa livram colete cu ajutorul dronelor in cateva luni', a adaugat managerul, fara sa precizeze locul in care aceste livrari ar putea sa inceapa sa fie realizate. Amazon a desfasurat in 2016 primele teste pentru serviciul de livrare cu drone in Regatul Unit al Marii…