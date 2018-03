Amazon schimba regulile comertului online: Trebuie sa vinzi un brand, nu un produs Alegerea unui produs este unul dintre primii pasi care trebuie urmati in acest business si acesta trebuie facut cu grija si ca urmare a unui studiu de piata amanuntit.



Pentru ca ne-am dorit sa aflam cum poti face alegerile potrivite pentru a construi o afacere de succes pe Amazon, l-am rugat pe Alexandru Jurca, expert in business online, sa ne ofere cateva informatii vitale pentru viitorii antreprenori in e-commerce.



"Cred ca un aspect important in acest proces este viziunea. Dupa cum spune si titlul, nu sfatuiesc oamenii sa aleaga un produs, ci sa aleaga un brand, o viziune.



Citeste articolul mai departe pe business24.ro

Sursa articol: business24.ro

