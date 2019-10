Stiri pe aceeasi tema

- CRBL a facut o mișcare surprinzatoare, ieșind din sfera artistica in care se-nvarte de cand a devenit cunoscut. Cantareț, dansator, coregraf, actor, regizor și producator, Eduard Andreianu, 41 de ani, este acum și afacerist, iar domeniul in care activeaza e total neașteptat: tehnologia. Intre doua ediții…

- Tehnologia deepfake — folosita de aplicații precum FaceApp — folosește inteligența artificiala (AI) pentru a edita fotografiile, videoclipurile sau vocile utilizatorilor astfel încât sa modifice anumite trasaturi. Însa în afara de partea distractiva, aceasta tehnologia…

- Compania condusa de miliardarul american Elon Musk a facut un nou pas in realizarea mașinilor sale autonome, soluție indrazneața la care lucreaza și alte companii high-tech, precum Google. Tesla a achiziționat recent o mica firma care dezvolta o tehnologie computer-vison- așa numita vedere artificiala.…

- Un loc de munca din zona de tehnologie creeaza sau sustine, in prezent, alte patru joburi care nu implica tech, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Elisabeta Moraru, country manager Google Romania. "Ar trebui sa ne educam, astfel incat noi sa controlam tehnologia, caci tehnologia nu…

- Tehnologia 5G este viitorul comunicațiilor. In timp ce oamenii abia fac primii pași in acest sens, vacile sunt deja conectate. Cel puțin intr-o ferma din Anglia, unde conectivitatea 5G este folosita de fermieri pentru a monitoriza animalele. 180 de vaci de la o ferma din sudul Angliei sunt echipate…

- O serie de schițe aparținand lui Leonardo da Vinci a fost descoperita sub culorile uneia dintre cele mai cunoscute picturi semnate de artist, ”Fecioara intre stanci”, folosind tehnologia utilizata pentru prinderea lui bin Laden, arata The Guardian.Tabloul ”Fecioara intre stanci” va fi piesa…

- Primaria Timisoara a desemnat consultantul pentru organizarea unui concurs de soluții pentru amenajarea Centrului pentru Arta, Tehnologie și Experiment si, in baza proiectului castigator, vor fi demarate procedurile ... The post Tehnologia moderna, la braț cu arta appeared first on Renasterea banateana…