Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, șeful Amazon, a spus ca va veni și ziua in care compania va da faliment, insa spune ca trebuie facut tot ce este posibil pentru ca acea zi sa vina cat mai tarziu, scrie CNBC, care relateaza o intalnire a lui Bezos cu angajații. Deocamdata acel moment pare a fi extrem de departe, capitalizarea…

- Averea lui Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a scazut miercuri cu 9,1 miliarde de dolari ca urmare a scaderilor generalizate de pe burse, scrie Business Insider, citeaza libertatea.ro. Acesta mai are, insa, in continuare 145 de miliarde de dolari.

- Reprezentantii companiei americane SpaceX au ales deja primul turist spatial care va zbura in jurul Lunii si vor dezvalui in cursul zilei de luni numele lui si alte detalii despre acest proiect spatial, informeaza DPA. Viitorul turist spatial va calatori dincolo de orbita joasa a Terrei…

- Biserica Anglicana a lansat o serie de atacuri la adresa gigantului de e-commerce Amazon, criticand compania americana condusa de catre Jeff Bezos pentru faptul ca evita plata unor taxe mai mari in urma repatrierii profitului. Situatia este...

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon si proprietarul cotidianului The Washington Post, a denuntat joi atacurile presedintelui american Donald Trump asupra mass-media, spunand ca sunt "periculoase" pentru tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Este periculos sa diabolizezi media", a afirmat Jeff Bezos,…

- Jack Ma, co-fondatorul companiei de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd. si totodata cel mai bogat om din China, se pregateste sa renunte la rolul sau de presedinte al Consiliului de Administratie al companiei, relateaza Bloomberg.

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, devine si mai bogat dupa ce Amazon, compania fondata de el a ajuns la o valoare de 1.000 de miliarde de dolari. Iata cele mai interesante lucruri despre viata si pasiunile antreprenorului.

- Sean Quinn s-a nascut in familia unor fermieri, si in adolescenta mergea sa vanda produse printre localnici. Asa i-a venit ideea de a pune bazele companiei Quinn Cement, care s-a extins apoi in diverse domenii, de la productia de consumabile pentru hoteluri, la asigurari si material plastice.…