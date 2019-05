Amazon înlocuieşte peste 1.300 de angajaţi cu roboţi Cel mai mare retailer online, Amazon, desfasoara un nou program prin care va introduce roboti prin care sa automatizeze o parte din munca angajatilor din depozitele sale. În prima faza peste 1.300 de locuri de munca ar putea fi înlocuite, scrie Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

