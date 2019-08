Amazon: In fata presiunii globale, presedintele Jair Bolsonaro ia in calcul trimiterea armatei pentru a stinge incendiile

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana, informeaza Reuters. Dupa ce mai intai a sustinut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca omologul sau brazilian Jair Bolsonaro a "mintit" in ce priveste angajamentele asumate in favoarea mediului, si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Parisul se opune tratatului de liber schimb UE-Mercosur, a indicat Palatul Elysee, transmite agentia…

- Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit cifrelor oferite de Institutul National de Cercetare Spatiala (INPE), care observa in special evolutia padurii in Brazilia.Cresterea numarului de incendii de padure…

- SUA au desemnat miercuri Brazilia un aliat major non-NATO, o decizie anuntata din luna mai de presedintele Donald Trump, relateaza dpa. Decizia ar urma sa-i asigure Braziliei acces mai larg la achizitiile de arme americane. "Fac aceasta desemnare in semn de recunoastere a angajamentelor recente ale…

- "Cred ca ar fi o numire foarte frumoasa", a declarat la Casa Alba presedintele american, care l-a calificat pe Eduardo Bolsonaro, in varsta de 35 de ani, ca fiind "remarcabil". Ideea numirii acestuia in functia de ambasador al Braziliei la Washington a fost lansata la inceputul lunii de…

- 'Sunt 99 la suta sanse' ca Marele Premiu al Braziliei de Formula 1 sa aiba loc la Rio de Janeiro incepand din 2021, in loc de Sao Paulo, a asigurat, luni, seful statului brazilian, Jair Bolsonaro, citat de AFP.

- Mai multe mii de persoane au inceput sa se adune in dupa-amiaza zilei de joi in Sao Paulo si Rio de Janeiro, cele mai mari orase ale Braziliei.In Sao Paulo, manifestantii au desfasurat o imensa pancarta bleu, de circa 100 de metri, avand drept mesaj "Brazilia pentru educatie". In Brasilia,…