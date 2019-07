Amazon da semnalul: Un sfert dintre angajatii sai vor fi recalificati pentru a se descurca pe piata muncii a viitorului Amazon intentioneaza sa cheltuiasca 700 de milioane de dolari in urmatorii sase ani pentru recalificarea unui sfert dintre angajatii sai din SUA, astfel incat acestia sa fie mai bine pregatiti pentru schimbarile pe care automatizarea si progresele tehnologice le vor aduce pe piata muncii.



Noul program se numeste Upskilling 2025, iar participarea va fi voluntara, noteaza CNN.



Programul se adreseaza in special angajatilor care detin in prezent posturile cu cel mai ridicat risc de a fi desfiintate ca urmare a automatizarii, care pot dobandi competentele necesare pentru a accede… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

