Stiri pe aceeasi tema

- ​Amazon cauta de mai bine de un an orașul in care sa-și instaleze inca un sediu enorm in SUA, dar presa americana relateaza ca vor fi alese doua orașe, nu doar unul. Dupa indelungi cautari, compania a decis ca va fi greu sa atraga 50.000 de oameni intr-un singur loc. O decizie oficiala este așteptata…

- Atenția procurorilor DNA Timișoara a fost fixata pe Penitenciarul Arad dupa ce, incepand cu anul 2016, in randul personalului instituției s-au intensificat preocuparile legate de incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare medicala – pensia fiind aproximativ egala cu venitul salarial. Mai…

- Compania Essential, fondata de Andy Rubin, s-a bucurat de investitii mari la inceput, insa primele sale produse nu au fost la fel de bine primite pe cat sugerau estimarile originale. Astfel, in loc sa creeze un nou smartphone, Essential se reorganizeaza acum in jurul unui nou proiect, un soi de asistent…

- Medicul care ar fi pensionat pe caz de boala mai mulți angajați ai Penitenciarului Arad este dr. Eugen Poșiar, șeful secției Interne din cadrul Spitalului Militar Timișoara, reținut miercuri, 17 octombrie de catre DNA Timișoara pentru luare de mita și trafic de influența. Procurorii DNA Timișoara au…

- Amazon s-a ajutat un timp de un soft cu inteligența artificiala care selecta CV-urile cele mai bune, dar a renunțat la folosirea lui dupa ce s-au descoperit o serie de neajunsuri, inclusiv ca CV-urile femeilor erau depunctate, informeaza Reuters. Este inca o dovada ca inteligența artificiala trebuie…

- Siemens va concedia aproape 3.000 de angajati in Germania. Este parte a unui program mai amplu de masuri destinat reducerii costurilor cu pana la 500 de milioane de euro, potrivit informatiilor Reuters, citeaza digi24.ro.

- Vodafone, va concedia în acest an financiar 1.700 de angajati de la centrele de servicii din România, Egipt si India, aproximativ 8% din forta sa de munca pe acest segment, informeaza Financial Times (FT).