Amazon ar vrea sa deschida in jur de 3.000 de magazine inteligente pana in 2021

- Amazon a deschis in Seattle la inceput de 2018 un supermarket in care intri, iți alegi ce produse dorești, iar la ieșire nu te oprești la casa pentru a plati, ci costul iți este automat extras din contul de Amazon. Acum sunt trei magazine, dar surse citate de Bloomberg spun ca planurile sunt de amploare,…

- Amazon intenționeaza sa deschida anul viitor 3.000 de supermarketuri fara caserii, relateaza Bloomberg citat de 7sur7.be. Filiala Amazon Go” ar putea deveni una dintre cele mai mari lanțuri de...

- Se pare ca Google incheie un contract de inchiriere pentru a deschide primul sau magazin oficial fizic, unde probabil va vinde telefoanele Pixel, laptopurile Pixelbook, smartwatch-ul ce urmeaza sa-l lanseze și multe altele.

- Acțiunile Facebook s-au prabușit, joi, pe bursa americana, dupa luni intregi de scandaluri și dupa anunțarea unor rezultate financiare sub așteptarile analiștilor. Acțiunile rețelei de socializare au scăzut cu 20%, marcând astfel cea mai mare scadere din istoria sa de companie listată…

- Autoritațile indiene planuiesc sa deschida 18 ambasade noi in Africa, in contextul in care India dorește sa iși intensifice prezența pe continentul african, a declarat prim-ministrul indian Narenda Modi, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Prim-ministrul a facut anunțul in timpul unui discurs…

- Jeff Besos, fondatorul Amazon, a ajuns cel mai bogat om din istoria moderna, averea lui stabilind un record de 150 de miliarde de dolari luni, la bursa de la New York, anunta Bloomberg. Besos, 54 de ani, este mai bogat cu 55 de miliarde de dolari decat Bill Gates, fondatorul Microsoft.…

- Timpuri grele, vreme buna. ”Adio, arme!” ”Timpuri grele” relateaza intr-un material cu iz de adevar ca, dupa modelul Marii Britanii, CNAS “va interzice accesul fumatorilor și obezilor la operații și spitalizare gratuita, finanțate prin Asigurarile sociale de sanatate” STOP Dupa care urmeaza cifrele,…

- Desi poate parea neverosibil, plasticul folosit poate fi un bun cu valoare in comertul global. Din 1992 si pana acum, China a importat 106 milioane de tone de pungi vechi, sticle, ambalaje si alte produse din plastic in valoare de 57,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.