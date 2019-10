Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani a fost audiat de politistii din Capitala dupa ce, aflat la selectia pentru o emisiune TV, le-a aratat celor prezenti un cutit si un pistol airsoft si a dat foc unei carti de cult. Ulterior, el a fost internat intr-o unitate spitaliceasca pentru consult de specialitate, iar cercetarile…

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si-a lansat, la Londra, cel mai recent roman, ''The Testaments'', mult asteptata continuare a cartii ''The Handmade's Tale'', si si-a delectat fanii citind cateva fragmente cu cateva minute inainte de punerea in vanzare a acestuia,…

- Cele mai multe titluri comandate de catre parinti pentru copii sugereaza dorinta de a explora a acestora, indiferent de varsta. Astfel, cei mai mici cititori au facut cunostinta cu Animale vorbitoare, prescolarii au preferat aventurile celebrului Erus, in timp ce Harry Potter ramane in top printre pre-adolescenti…

- Edilul din Viseu sustine ca sunt zeci de copii din Germania, care au conditii foarte bune. Intre timp, patru dintre copii au fost preluati de DGASPC Maramures. Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, Adrian Mandru, a declarat, marti, corespondentului…

- Sase cutii, cu peste 200 de jucarii si carti, au fost donate Spitalului Republican pentru Copii "Emilian Cotaga". Cutiile curajului sunt oferite micilor pacienti drept recompensa pentru rabdarea si curajul de care dau dovada dupa fiecare procedura medicala.

- Citadel Delivery Oradea, prima editie a festivalului-manifest Street Delivery in Bihor, a inceput vineri seara in Cetatea oradeana cu lansarea unei carti de colorat pentru copii, inspirata din arhitectura Art Nouveau a orasului. "Acum 13 ani, cand am inceput Street Delivery, nu-mi trecea…

- Beyonce a a prezentat in premiera videoclipul melodiei ”Spirit”, inclusa pe coloana sonora a versiunii live-action ”The Lion King”, produsa de Disney, informeaza miercuri Press Association. Cantareata si actrita americana, care isi imprumuta vocea personajului Nala din noua pelicula Disney, a prezentat…

