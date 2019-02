Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul trimestru al anului trecut, profitul net al Facebook a crescut cu 61%, pana la 6,88 miliarde de dolari, iar cifra de afaceri trimestriala a crescut cu 30% pana la 16,9 miliarde de dolari. Pe ansamblul anului 2018, profitul net a crescut cu 39%, pana la 22,1 miliarde de dolari, in timp…

- Anul 2018 a fost unul de cosmar pentru Facebook in termeni de imagine, insa acest lucru nu a impiedicat reteaua de socializare sa inregistreze un profit net record si sa atraga noi utilizatori, informeaza AFP. În ultimul trimestru al anului trecut, profitul net al Facebook a crescut cu 61%, până…

- Samsung a anuntat rezultate financiare pentru primul trimestru al anului, iar acestea sunt la fel de proaste precum predictiile din urma cu o luna. În Q1 2019 Samsung a avut un profit operaţional de aproximativ 9,7 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o scădere majoră…

- Veniturile generate de iPhone au scazut in primul trimestru al anului cu 15%, fapt care a determinat Apple sa-si regandeasca strategia de pret, cel putin in unele tari. Şeful companiei Tim Cook a remarcat că puterea dolarului american, în concordanţă cu scăderea altor…

- Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon și cel mai bogat om din lume, divorțeaza dupa o casnicie de 25 de ani, potrivit tmz.com.Anunțul a fost facut chiar de Bezos, in varsta de 54 de ani, pe contul sau de pe platforma de micro-blogging Twitter. Citește și: Descoperire fara precedent…

- iPhone-urile nu se mai vand la fel de bine ca in trecut, iar asta este evident. Totuși, un scandal care a aparut in urma cu doi-trei ani ar putea fi cauza pentru care Apple pierde miliarde de dolari in prezent.

- Actiunile Microsoft au crescut miercuri cu 3-, conferind companiei o valoare de piata de pana la 848 de miliarde de dolari. Titlurile Apple au urcat la randul lor, in concordanta cu evolutia pozitiva a pietei, dar avansul a fost sub cel al actiunilor Microsoft. Actiunile Apple au crescut cu 2,17-,…

- Record in Romania. O banca și-a majorat profitul cu peste 80% in doar noua luni de zile.Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut in primele noua luni ale anului 2018 un profit net de 1,015 miliarde de lei (218,2 milioane de euro), o creștere de 81,3%, fața de aceeași perioada a anului trecut,…