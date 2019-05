Stiri pe aceeasi tema

- “La scara mai mare sunt doua proiecte mari care rezolva pe termen mediu și lung problema. Este centura metropolitana unde suntem în discuții avansate pentru aprobarea variantelor de traseu la Compania Naționala de Investiții de la București din cadrul Ministerul Transporturilor pentru…

- PUTEREA a semnalat, de mai multe ori, ca in ultimii ani Clubul Sportiv Municipal (CSM) București, finanțat din banii bucureștenilor și condus de fosta atleta Gabriela Szabo, este un sac fara fund, unde antrenorii și sportivii anumitor secții, in special cei straini și cei de la jocuri sportive, sunt…

- Gabriela Szabo, directorul general al celor de la CSM Bucuresti, a anuntat cand va semna Cristina Neagu noul contract.La sfarsitul lunii trecute, cei de la CSM au anuntat ca doresc ca Neagu sa joace in continuare la clubul din Bucuresti si ca celei mai bune handbaliste din lume i s-a facut…

- Masinile anchetatorilor Inspectoratului de Politie Ciocana au fost vandalizate in aceasta dimineata. Un barbat de 47 de ani a intrat in parcarea chiar din fata sediului oamenilor legii si a deteriorat cu o ranga metalica opt automobile.

- CSM București și-a gasit, in sfarșit, antrenor. Suedezul Ryde, cel care a caștigat cu Romania bronzul mondial din 2015, il va inlocui din sezonul viitor pe Dragan Djukici. Dupa ce a fost refuzata de mai mulți tehnicieni cu nume, ofertați sa vina la București din sezonul viitor, CSM București și-a gasit,…

- In cadrul celei de-a XIX-a etape din Liga Zimbrilor, Minaur Baia Mare intalnește in deplasare echipa CSU Suceava. Partida are loc loc miercuri, 20 februarie, cu incepere de la ora 18:00 și este arbitrata de cuplul M. Ghiorghisor (Bucuresti) / M. State (Buzau), observator din partea Federației Romane…

- CSM București s-a impus in etapa a 17-a a Ligii Naționale in fața celor de la Corona Brașov cu 38-27. Jucatoarele campioanei Romaniei au avut verva și au reușit o repetiție buna inainte de partida pe care o vor disputa duminica in Liga Campionilor impotriva celor de la Thuringer. ...

- Codul Rutier. LOVITURA DURA pentru SOFERI. Mai bine iși vand mașinile! Se dau AMENZI MARI, soluții nu sunt Un proiect de lege vrea sa vina in ajutorul pietonilor, prin sancționarea șoferilor care ocupa trotuarele cu mașini. Aceasta inițiativa vine pe fondul constatarii ca, de multe ori, pietonii sunt…