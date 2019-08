Amatori de off-road, sancţionaţi de jandarmii prahoveni F. T. Intrucat in ultimul timp jandarmii montani de pe Valea Prahovei au primit reclamații cu privire la faptul ca zona Munților Baiului este din ce in ce mai mult frecventata de amatori de off-road, oamenii legii au organizat, duminica, un desant in respectivul loc. Iar cele reclamate s-au adeverit, in sensul ca acolo au fost gasiți mai mulți amatori de sporturi extreme. Pe cale de consecința, jandarmii au legitimat 14 persoane, aplicand, totodata, și șase sancțiuni contravenționale. In afara de amenzi și legitimari, amatorilor de off-road li s-a prezentat cadrul legal in care iși pot etala talentele,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

