- Un hunedorean este autorul mai multor furturi din municipiul Targu-Jiu. Tanarul, in varsta de doar 21 de ani, a sustras atat produse cosmetice dintr-o societate comericala, cat și mai bunuri din autoturismul unui targujian. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au reușit sa identifice…

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice fața de un tanar in varsta de 25 ani din comuna Cincu, judetul Brașov. ,,In urma cercetarilor…

- O echipa formata din polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Biroului de Investigatii Criminale și Serviciului Criminalistic al I.P.J. Brașov, au prins marți, in flagrant, patru persoane care au sustras obiecte de vestimentație din mai multe magazine amplasate…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Covasna, a fost reținut de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de ”talharie calificata” și ”tentativa la talharie calificata”. Suspectul este banuit ca ar fi intrat in mai multe magazine din municipiul…

- Un tanar in varsta de 27 de ani din Timișoara a fost reținut de poliție, marți, dupa ce a intrat cu un cuțit intr-un cazinou și a batut-o pe angajata localului cu pumnii și cu picioarele, apoi i-a dat cu un scaun in cap. Anterior, el a amenințat-o cu arma alba și a obligat-o sa-i dea 2.000 de lei și…

- Și-a jefuit consateanul! Barbat din comuna argeșeana Albota, reținut pentru talharie. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, l-au reținut pe N.C.I., de 40 de ani, din Albota, banuit de savarșirea…