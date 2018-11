Stiri pe aceeasi tema

- Sonda spatiala InSight a amartizat cu succes, informeaza NASA, intr-o regiune plana a planetei Marte, dupa o calatorie in spatiu ce a durat peste sase luni si a totalizat 480 de milioane de...

- In vreme ce NASA se pregateste de ultima etapa a zborului sondei InSight, asolizarea pe Marte, Elon Musk continua sa viseze ca va pune la un moment dat piciorul pe Planeta Rosie si a detaliat planul sau de „pensionare”, unul care se va incheia pe suprafata acesteia.

