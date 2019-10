Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute s-a consumat etapa a 5-a din cadrul Ligii a IV-a Dolj Mass. Asa cum v-a obisnuit deja, GdS ofera in exclusivitate casetele tuturor meciurilor, pe care le regasiti mai jos. Unirea Amarastii de Jos – Macesu de Sus 2-3 Au marcat: Nicolita ’18, Bunaiasu ’57 / Lupu ‘5, Duboiu…

- Metropolitan Isalnita si CS Carcea si-au dovedit statutul de favorite la promovare si au practicat un fotbal bun in derbiul etapei a 5-a din Liga a 4-a Dolj Mass. Formatia din Isalnita s-a impus duminica dimineata in fata rivalei din Carcea, cu scorul de 2-1 si au inregistrat a cincea victorie consecutiva…

- FC U Craiova 1948 continua parcursul imaculat din acest start de campionat. Formația lui Eugen Trica s-a impus pe terenul lui ACS Poli Timișoara, scor 5-0, intr-un duel din etapa a 4-a din Liga 3. Formația lui Eugen Trica n-a stat prea mult la discuții și a tranșat partida inca din prima repriza, ajutata…

- CS Carcea s-a impus sambata dimineața, cu scorul de 7-1, in fața formației Unirea Tricolor Dabuleni, in etapa a 4-a, din Liga a IV-a Dolj Mass. Formația lui Alexandru Dicu a facut legea pe teren și au inscris la aproape fiecare ocazie. Gazdele au tranșat meciul in favoarea lor inca din minutul 20, cand…

- ​Dupa un început dezastruos de campanie, Dinamo începe sa lege rezultatele bune în Liga 1. Formația antrenata de Dusan Uhrin Jr. s-a impus, luni, în deplasare, scor 1-0, împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, care se afla la prima înfrângere din…

- Formația de junior sub 19 ani a Academiei Gica Popescu s-a impus, scor 3-1, in partida susținuta sambata, la „Hanul Doctorului“, in fața echipei similare a clubului Interstar Sibiu, in cadrul etapei a 5-a de la Liga Elitelor. Craiovenii au deschis scorul prin Daniel Cosma, care a reluat cu genunchiul…

- CS Carcea a obținut miercuri seara o victorie importanta in primul tur al Cupei Romaniei – faza naționala. Formația antrenata de Alexandru Dicu s-a impus cu mari emoții in fața celor de la CS Strehaia, cu scorul de 2-0. Ambele reușite au venit in cele 30 de minute suplimentare ale jocului, primele 90…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a invins, duminica seara, cu scorul de 1-0 (0-0) formatia Chindia Targoviste, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a Ligii I. Formatia antrenata de Corneliu...