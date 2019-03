Stiri pe aceeasi tema

- Senegalezul care a incendiat un autobuz școlar in nordul Italiei, langa Milano, a fost inculpat pentru rapire, tentativa de ucidere in masa și terorism. Barbatul afirma ca voia sa pedepseasca Europa pentru pentru moartea a mii de migranți in Marea Mediterana.

- Paza de coasta a Greciei a anunțat, joi, ca o ambarcatiune cu migranti cu cel puțin 12 persoane la bord a naufragiat langa insula greaca Samos. In urma incidentului, cel putin trei persoane, dintre care doi copii. Cei doi copii au murit la scurt timp dupa ce au fost scosi din apa, iar trupul neinsufletit…

- O romanca de 39 de ani și alți trei italieni au fost surprinși in timp ce loveau și umileau mai mulți batrani dintr-o casa de odihna din San Benedetto Val di Sambro, Italia. Aceștia au fost arestați de...

- Daniela Gyorfi nu va fi alaturi de fiica sa, Maria, cand aceasta va implini 8 ani. N-a fost langa ea nici in timpul Sarbatorilor de Iarna și, pentru ca asta i-a frant sufletul copilei, i-a promis, ca recompensa, o vacanța. Maria, fiica Danielei Gyorfi și a lui George Tal, simte pe pielea ei ce inseamna…

- Malta l-a acuzat joi pe Matteo Salvini, vicepremierul Italiei, ca a lansat „acuzatii nefondate” atunci cand a afirmat despre tara ca si-a incalcat promisiunile de la a primi migrantii din Marea Mediterana, scrie Reuters, potrivit News.ro.Salvini, care este si ministru de Interne si liderul…

- In continuarea activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Politia Municipiului Buzau in cazul unei tentative de furt din locuinta, fapta sesizata in cursul lunii septembrie 2018, s-a stabilit ca principalul banuit este un tanar in varsta de 19 ani din Beceni.In urma investigatiilor…