- De asemenea, instanta a redus amenda de la 147,9 milioane de lei (34,8 milioane de euro) la 110,9 milioane de lei (23,83 milioane de euro). In anul 2011, Consiliul Concurentei a sanctionat companiile Orange si Vodafone pentru ca au refuzat sa acorde firmei Netmaster accesul la retelele lor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei prelungește suspansul și in celalalt dosar al afaceristului gorjean Ion Bircina, zis Goeru, care vizeaza tot infracțiuni de corupție. Joi, instanța suprema a stabilit un nou termen, pe 10 mai, la ora 11.00, in procesul in care este judecat și fostul…

- Ca urmare a solicitarii formulate de procurorii anticoruptie la data de 6 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a emis un mandat european de arestare fata de inculpatul ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER, om de afaceri, cercetat de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita.In…

- Judecatorul a considerat ca argumentele aduse in aparare, educatia aleasa si lipsa unui cazier nu arata decat ca fostul edil trebuia sa stie la ce riscuri se expune daca ia mita. Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a considerat ca faptele fostului edil sunt foarte grave, motiv pentru care se impune…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost achitat vineri, de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar privind construirea unui parc eolian, decizia fiind definitiva. El fusese condamnat initial in acest dosar la sase ani de inchisoare. Constantinescu ramane in…

- Dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti, a fost solutionat definitiv azi de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti. Amintim ca, tot in acest dosar, Adrian George Gambuteanu,…

- Inspectorii ITM au finalizat raportul in cazul accidentului de munca de la mina Uricani, din luna octombrie a anului trecut. Ancheta scoate la iveala o situație extrem de grava. Inspectorii de munca au stabilit ca explozia de la mina Uricani s-ar fi produs din cauza fumatului in subteran. “Urmarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv joi solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. CAB a respins contestatia DNA si a mentinut decizia data pe 16 martie de Tribunalul Bucuresti. DNA a solicitat magistratilor inlocuirea…

- Curtea de Apel București a respins apelul facut de Gigi Becali la decizia prin care oficialul FCSB trebuia sa ii achite 3.000 de euro lui Florin Talpan pentru calomnie și jigniri. Acum, Becali trebuie sa-i dea acestuia 30.000 de euro. (Detalii aici) In apelul judecat pe 19 martie, Gigi Becali ar fi…

- Achitarea avocatului Radu Pricop de catre Curtea de Apel București, prin sentința oferita de judecatoarea Carmen Balaci, aduce in fața opinie publice un nou caz cel puțin controversat realizat de procurorii DNA.

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 18 aprilie. Lista inculpatilor este deschisa de Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru…

- Telenovela dintre CS Campina si HM Junior Campina continua si a ajuns intr-o etapa care nu face cinste nici clubului finantat din bani publici, nici administratiei locale. Mai mult, ceea ce oficialii CS Campina vedeau ca pe o mare sansa s-a intors impotriva lor. Curtea de Apel Bucuresti, careia CS Campina…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca profesor doctor Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Curtea de Apel a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar ...

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Curtea de Apel a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca medicul Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Totodata, instanța a decis inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului Bucuresti…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Teleorman, Ion Oanta, a declarat ca subofiterul a fost gasit impuscat in cap, in vestiarul subunitatii din Alexandria. Jandarmii au chemat ambulanta, insa medicii n-au putut decat sa constate decesul colegului lor. „Ieri, 8 martie, in jurul orei…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a avut loc un nou termen din dosarul in care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finantarea campaniei din 2009, ca Udrea nu se sustrage procedurilor judiciare.

- Profesorul Mihai Lucan poate fi cercetat sub control judiciar in urma deciziei date de Daniela Toader, magistratul de la Tribunalul București. Cu doar trei saptamani in urma, medical fusese plasat in arest la domiciliu de magistratul Adina Radu de la Curtea de Apel București.

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis luni, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de fostul impresar Ioan Becali. Decizia instantei nu este definitiva. Potrivit deciziei Judecatoriei Slobozia, instanta "dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat Becali Ioan,…

- Site-ul FRF anunța ca astazi Curtea de Apel București a admis solicitarea Federației cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la ș...

- Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti, va redeschide pe data de 9 martie dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Noul termen a fost stabilit in vederea continuarii audierii martorilor. Cauza a fost instrumentata de procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Este stare de alerta la Curtea de Apel Bucuresti, iar autoritatile intervin de urgenta dupa ce un apel la 112 a avertizat asupra unui sistem exploziv in incinta institutiei. Apelul ar fi fost facut in urma cu scurt timp, in jurul orei 12.20, mai spun autoritatile."Prin sistem 112 o persoana…

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP. Decizia nu este definitiva. In acelasi dosar au mai fost condamnati: Mihnea-Remus Iuo...

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva.

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington. „La…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- BUCUREȘTI, 6 feb — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Știrea e scurta și clara: Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, sentința fiin definitiva. Curtea de Apel București l-a condamnat pe nepotul lui Basescu…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia instantei fiind definitiva.

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti si-a motivat decizia privind arestul la domiciliu al medicului Mihai Lucan. Instanta a aratat ca „in cauza, exista probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatii Lucan Mihai a savarsit infractiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiva.” „Aedvarul”…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Ioana Bran a fost propusa ca ministru al Tineretului și Sportului in guvernul condus de Viorica Dancila . Deputatul PSD de Satu Mare este fiica cea mica a milionarului Ioan Bran, cel care deține Distileriile Bran. Totodata, fratele ei a fost condamnat intr-un dosar de trafic de influența. Ioana Bran,…

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 Hidroelectrica a obtinut un succes important in fata unei instante arbitrale internationale, dupa ce a castigat in fata instantelor romanesti toate litigiile generate de denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractelor de furnizare energie electrica…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Statul a investit peste 150 de milioane de euro pentru construcția a doua hidrocentrale pe raul Jiu, iar acum trebuie sa le treaca in conservare. Curtea de Apel București a anulat autorizațiile de construcție chiar inainte de darea lor in folosința.

- Rosiorean urmarit international, retinut de politistii teleormaneni in Eveniment / Un barbat de 48 de ani, din municipiul Rosiorii de Vede, urmarit international de autoritațile din Germania, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de persoane și proxenetism, a fost prins de politistii teleormaneni…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca profesorul Mihai Lucan sa fie plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, hotararea fiind definitiva. Chirurgul este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, cu un prejudiciu de 5…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri definitiv ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, sa fie plasat in arest la domiciliu. Curtea de Apel Bucuresti a admis contestatia DIICOT si a desfiintat o decizie a Tribunalului…

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) judeca astazi contestatia depusa de procurorii DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate, sub control judiciar, a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Oportunitatea solicitarii de la Comisia parlamentara pentru controlul SRI a listei care ar contine numele unor "magistrati acoperiti" a starnit, joi, dezbateri aprinse in cadrul sedintei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Discutiile au avut loc in contextul in care pe…

- Magistratii CSM și-au ales astazi noua conducere, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului. Opt au votat impotriva. Vicepresedinte al CSM a fost ales Codrut Olaru. Au fost singurele…

- Dosarul penal in care chirurgul Mihai Lucan, fostul șef al Instititului de Urologie de Transplant din Cluj, este cercetat pentru delapidare se extinde. Primarul Clujului este verificat daca a platit niște operații facute la clinica celebrului doctor