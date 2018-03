Stiri pe aceeasi tema

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, înecând-o în cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu îsi aminteste cum a reactionat fiica sa în ultimele momente de

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- O jurnalista din Iași a murit in condiții suspecte! Alina Cozma, ce avea doar 40 de ani, a fost gasita fara suflare, in locuința sa din localitatea Cotnari. Langa trupul neinsuflețit se afla un televizor. ”Arma” crimei, spun unele surse. Polițiștii au fost solicitați ieri dimineața sa vina la casa femeii,…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- Oamenii din catunele nestiute ale Romaniei filmate de TVR 1 pentru seria „Izolati in Romania” au ajuns la sufletele oamenilor. Telespectatorii i-au ajutat, de-a lungul timpului, asa cum au putut. Petre si Vasile, doi batrani care isi duc viata asa cum pot, in casute batranesti de munte, fara sa aiba…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Petronela a parasit aceasta lume, la doar 9 ani. Era bolnava de cancer și a trebuit ca instanța sa decida in locul parinților ca acest copil are nevoie de tratament. Micuța a fost adusa la Timișoara la finele anului trecut, insa medicii nu au putut decat sa constate starea grava in care se afla.

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Concluziile anchetei administrative efectuate la Spitalul de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, in cazul pacientei care a murit in data de 5 ianuarie a.c., din cauza unei peritonite, au fost facute publice joi. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a ...

- Legistii au efectuat autopsia tinerei gravide din Iasi care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde a ajuns in stare critica si mai avea 3 luni pana sa nasca. O infectie puternica a curmat viata tinerei de doar 27 de ani care…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Detalii socante ies la iveala din ancheta privind crima facuta in a doua zi de Craciun intr-o comuna de langa Hirlau! Femeia de 33 de ani ingropata pe camp de barbatul cu care avea trei copii, si de catre unul dintre fiii lor, minor, a murit asfixiata.

- Magdalena Șerban, femeia care a comis oribila crima de la metrou impingand o tanara pe șinele metroului, ar putea scapa de toate acuzațiile. Avocații acesteia au depus la Parchet mai multe documente din perioada in care femeia locuit in Spania, documente prin care se arata ca aceasta are mari problemele…

- Parintii refuza in continuare tratamentul pentru fetita din Iasi bolnava de cancer. Copilul ar fi trebuit sa inceapa astazi chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria. Asta dupa ce medicii de la Timișoara au constatat ca tumorile sunt inoperabile. Conducerea spitalului spune insa ca parinții…

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…