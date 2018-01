Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un copil, Edan. Blonda a povestit cum l-a intalnit pe fostul selectioner al echipei nationale si cum a reactionat fiul ei dupa cand si-a intalnit tatal dupa o pauza de un an. A

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Accident GRAV in urma cu putin timp, dupa coliziunea dintre un TIR si o duba. Doua persoane au ramas incarcerate Un accident grav a avut loc vineri dimineata. Un TIR s-a ciocnit cu o dubita, iar doua persoane au ramas incarcerate. Doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconștienta, in urma unui…

- Dupa un scandal de proporții, fosta amanta a lui Gabi Enache și-a atins scopul și a devenit soția fotbalistului. Pentru acest vis, Lena Rohozneanu a platit un preț pe care multe alte femei nu l-ar fi acceptat niciodata. Bruneta și-a parasit complet fiica din prima casatorie, cea cu handbalistul Mihai…

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? (...) Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate…

- O adolescenta in varsta de 14 ani care fusese data disparuta dupa ce a plecat voluntar de acasa, din judetul Valcea, a fost gasita de politisti, ieri, in locuinta unui barbat din Hoghiz, judetul Brasov, pe care fata il cunoscuse ...

- Inainte ca Ioana Toma sa-si inchida pagina de Facebook, aceasta și-a schimbat numele pe pagina de socializare din Ioana Toma in Ioana Ally. Cu putin timp inainte ca Dana Grecu sa anunte ca a avut parte de o schimbare importanta in viața, Ioana Toma l-a etichetat intr-o poza pe fostul sot al…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…

- Ziarul The Washington Post apreciaza pozitiv decizia presedintelui american Donald Trump care a ales „timpul perfect pentru livrarea de arme letale Ucrainei“. „Administrația Trump de luni de zile nu putea sa se decida daca sa livreze sa nu arme defensive Ucrainei, dar cand saptamana trecuta s-a hotarat…

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor, relateaza AFP.

- A trecut si Craciunul si ne pregatim sa-l intampinam pe 2018. Fiecare are un gand, o dorinta, o neimplinire si o forma de dor cenzurat. Sa ne fie mai bine, sa fim mai buni, sa traim mai bine, sa ne bucuram si sa respiram fericire. Cerem putin si primim ce nu depinde de noi. Daca lumea ar fi mai calda…

- Raluca și Denisa Tanase nu l-au uitat pe parintele Nicanor Lemne. Astazi ar fi implinit varsta de 103 ani. Invitate in cadrul emisiunii "Rai da buni", artistele au povestit cine era el pentru ele.

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Pregatirile de sarbatori stim bine ca incep cu mult inainte. Ce rochie port, coafura, dar mai ales cum imi asortez machiajul ocaziei si contextului petrecerii sunt elemente pe care nu trebuie sa le scapi din ochi. Ineditul isi face loc cu gratie printre preferintele fashionistelor adevarate,…

- Accident spectaculos in urma cu puțin timp: Un autoturism este in pericol de cadere in albia raului la Vadul Izei ieșire spre Oncești. In urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier , fara victime, la Vadul Izei ieșire spre Oncești. Conform informațiilor primite, in urma accidentului o mașina…

- In perioada 10 – 22 decembrie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila au actionat pe arterele rutiere din municipiu si judet pentru combaterea producerii accidentelor rutiere grave, precum si pentru constatarea de contraventii si infractiuni rutiere.

- O comuna de langa Timisoara s-a dezvoltat rapid din punct de vedere rezidențial, la fel ca intreaga zona periurbana a municipiului Timișoara, și acest trend continua. O demonstreaza și numarul mare de autorizații de construire eliberate in acest an: 120. In materie de infrastructura, cel puțin cand…

- A așteptat acest moment la fel de mult ca fata sa! Odorul solistului Gheorghe Gheorghiu, Andra , a fost ceruta in casatorie și a acceptat. S-a intamplat in weekend, in orașul unde locuiește, San Jose (California), dupa ce au impodobit bradul de Craciun. Bucuria parintelui sau este mult mai mare, caci…

- Daca vreti sa va planificati o calatorie cu mijloacele de transport in comun si nu cunoasteti foarte bine orasul, aveti la dispozitie, in afara aplicatiilor de pe telefon (Moovit, Waze), site-ul sctpiasi.ro. Gasiti acolo toate traseele prezentate clar, avand atasate harti. TRASEE De asemenea, puteti…

- Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii gorjeni. Cei doi sunt acuzați ca l-ar fi șantajat pe omul de afaceri Mihai Barsescu, de la care fi pretins suma de 27.000 de euro. Tanara ameninta ca ar avea imagini compromițatoare pe care voia sa i le arate soției afaceristului.…

- Fostul jucator al lui Dinamo, Liviu Ganea, a vorbit la ProSport Live despre bonusurile contractuale. In prezent la Carmne, in Liga 4, Ganea, trecut si pe la CFR Cluj, a vorbit despre care erau metodele de plata la Dinamo in perioada in care a activat acolo. ”Majoritatea fotbalistilor vor…

- Fost student al marelui Costin Petrescu, Emil Ivanescu Millan a restaurat sau pictat zeci de biserici din toata tara. Artistul a fost un geniu precoce: la doar 15 ani realiza 12 copii ale portretelor fostilor episcopi de Arges.

- Spectacolul de artificii organizat la Alba Iulia de 1 Decembrie s-a desfașurat fara acordul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Firma SC Temexson SRL, din Brașov, contractata de Primaria Alba Iulia pentru a realiza spectacolul pirotehnic, a fost amendata cu 6.000 de lei de catre ISU (3.000 de…

- Aceasta a marturisit ca in fiecare zi duce o lupta cu ea insasi si cu orgoliul sau, scrie click.ro. Are o legatura puternica cu mama ei, cu care vorbeste zilnic, chiar daca la inceputul carierei sale nu a considerat ca teatrul este cea mai buna optiune pentru ea. Citeste si Madalina Ghenea…

- Several hundred people gathered on Sunday evening in Victoria Square, to protest against the amendments to the Justice laws backed in Parliament by the Social Democratic Party (PSD) - Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) majority, manifestations of lesser scale also taking place in Brasov, Cluj-Napoca,…

- Liga Profesionsita de Fotbal a anuntat cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, intr-un meci FCM Brasov – FCM Galati 2-1.

- Pentru preluarea traficului crescut cu ocazia minivacantei de Ziua Nationala, CFR Calatori anunta ca suplimenteaza, duminica, trenurile: IR 1622 Timisoara Nord - Bucuresti Nord, IR 1731 Brasov - Galati, IR 1635 Brasov - Constanta, IR 1622 Brasov – Bucuresti Nord, IR 1634 Brasov - Bucuresti Nord,…

- Traficul pe DN 11 Brasov - Bacau este blocat pe ambele sensuri de circulatie in localitatea covasneana Chichis, unde joi seara, in jurul orei 21,40, a avut loc un accident rutier, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin.Potrivit…

- Tragerea de receptie, testarea si evaluarea operationala a Sistemului antitanc portativ SPIKE-LR, ce face parte din programul de inzestrare al Fortelor Terestre Romane, s-a desfasurat, miercuri, la Centrul National de Instruire Intrunita ''Getica'' din Cincu, judetul Brasov. Potrivit unui comunicat…

- Armata Romana va testa, miercuri, in județul Brașov, noul sistem antitanc Spike, destinat Forțelor Terestre. Miercuri, 29 noiembrie 2017, la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, judetul Brasov, va avea loc, de la ora 13.00, acțiunea de receptie, testarea si evaluarea…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Halchiu au documentat activitatea infracționala a 4 persoane, cu varste cuprinse intre 35 și 16 ani, din județul Brașov. Aceștia sunt banuiți ca in perioada septembrie - noiembrie, ar fi sustras bunuri din diferite locuințe de pe raza localitații Halchiu,…

- Astazi, numarul oamenilor care au ieșit in strada a scazut dramatic. Cele mai optimiste televiziuni spun ca duminica, 26 noiembrie, au protestat, in Piața Victoriei, circa 20.000 - 30.000 de oameni, adica de zece ori mai puțin decat in februarie cand a fost episodul cu OUG 13. In februarie…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de cod…

- Inca de pe vremea turcilor, Pestera Sfantului Andrei si izvoarele din padurea Cuzgunului erau renumite in toata Dobrogea pentru sfintenia lor, incat si musulmanii veneau aici sa se roage. Asa se face ca, nu la mult timp dupa unirea Dobrogei cu Patria Mama, traditia Pesterii Sfantului Andrei a inceput…

- O noua serie de proteste au loc duminica seara in mai multe orașe din țara, numarul participanților fiind, in cele mai multe cazuri, de cateva zeci sau sute. In unele orașe, numarul manifestanților a depașit 1.000 (Brașov, Craiova sau Iași), iar la Sibiu, conform unor surse, coloana care a marșaluit…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada 20 – 24 noiembrie, au fost raportate inca 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele mai multe,…

- Loviturincredibila pentru un fost patron din Liga 1! Acesta a fost condamnat la inchisoare, unde iși va petrece nu mai puțin de doi ani din viața. Este vorba despre Ioan Neculaie, fostul finanțator al clubului FC Brașov. Decizia in cazul omului de afaceri este definitiva.Conform celor de la…

- Dana Grecu a renuntat la emisiunea „La ordinea zilei”, pe care o prezenta in fiecare zi la Antena 3. Jurnalista nu a vrut sa detalieze, vinerea trecuta, motivul pentru care a luat aceasta decizie. Ea si-a anuntat abrupt telespectatorii ca e ultima emisiune. Luni seara, in cadrul unui interviu difuzat…

- Om de baza in actuala echipa a lui Șahtior Donețk, brazilianul Bernard Ancio Caldeira Duarte (25 de ani) dezvaluie momentele grele pe care le-a traversat la formația ucraineana atunci cand Mircea Lucescu se afla pe banca tehnica. "Cele mai urate momente din cariera au fost cele in care am avut o problema…

- Dupa ce prezentatoarea rubricii "Meteo" de la Pro TV, Magda Palimariu, s-a sarutat in strada cu Sorin Mierlea, presedintele InfoCons si un cunoscut "jucator" in piata, fostul iubit al vedetei, Matei, pare ca a iertat-o. ( VEZI SI: Asemenea povesti rar intalnesti! Donjuanul care a sarutat-o pe vedeta…

- Echipa de polo seniori Corona Sportul Studentesc si-a mai trecut in acest week-end in cont doua victorii in Bazinul Olimpic „Mihai Mitrofan” din Brasov. Poloistii antrenati de Aurelian Georgescu au trecut fara probleme de Rapid Bucuresti in ambele partide, 18-8 vineri, respectiv 19-7 sambata, insa,…

- Maria Constantin pare sa se țina departe de scandalul pe care soțul sau, Marcel Toader, il alimenteaza cu noi declarații surprinzatoare. Artista a venit la Antena Stars, unde a facut o serie de marturisiri neașteptate.

- Dupa ce fotbalistul lui Gigi Becali și-a parasit soția și fiica pentru amanta care i-a daruit un copil, iata ca lucrurile au ajuns și la o concluzie. Gabi Enache s-a desparțit definitiv și oficial de soția lui, Madalina.

- Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea „Piticului Colorado”. Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea artistului de circ Cristian Serban, cunoscut in lumea artistica drept „Piticul Colorado”. Era cel mai cunoscut pitic din Romania si s-a stins din viata la doar 34 de ani, din…