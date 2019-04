Amânare: “Vasluiul pedaleazã”, pe 5 mai REPROGRAMAT… “Vasluiul pedaleaza”, evenimentul dedicat ciclistilor din oras, a fost amanat pentru a doua oara din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Programat initial pe data 14 aprilie, apoi pe 21 aprilie, acesta se va desfasura, in cele din urma, pe data de 5 mai, cand sunt sanse foarte mari ca vremea de afara sa fie calduroasa. [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

