Amanare. Ponta si Sova vor afla luna viitoare decizia in cazul “Rovinari-Turceni”

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat sentinta in dosarul in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor pentru data de 4 aprilie 2018. Fostul…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Inca din ziua precedenta ploaia inghetata si poleiul abatute asupra Capitalei au cauzat anulari sau intarzieri ale unor curse aeriene care fie ar fi trebuit sa plece, fie sa aterizeze pe Otopeni. Si luni sunt intarzieri – atat la sosiri, cat si la plecari – cauzate de conditiile meteo dificile. La sosiri,…

- Un barbat din Radauti, care se afla in penitenciar pentru executarea mai multor pedepse cumulate, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Suceava intr un alt dosar, de tainuire, la o pedeapsa de 225 de ani de inchisoare, insa va executa 30 de ani, informeaza Agerpres.ro. Ovidiu Rusu, in varsta…

- Procurorii din CSM care au dat aviz negativ propunerii ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind revocarea șefei DNA, demonteaza la fel de punctual, cum au și fost prezentate, motivele demnitarului, privind inlturarea Laurei Codruța Kovesi. Aceștia spun ca șefa DNA nu avea cum sa prevada ce hotarari…

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Astfel, fostul primar va ramane in libertate, informeaza Antena3.Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul…

- „Atunci cand Marian Vanghelie mi-a spus acest lucru in primavara 2012-2013, m-a surprins. Ulterior nu m-a mai surprins pentru ca am pațit ceea ce am parțit. Aceasta lista a existat pentru ca și doamna Pippidi intr-o emisiune TV acum ceva timp confirma ca și ONG-urile și societatea civila au o listp…

- Razboiul declarativ dintre fostul si actualul lider al PSD-ului continua. De aceasta data, Victor Ponta l-a atacat pe Liviu Dragnea tot pe Facebook, dar nu prin intermediul unei postari, ci al unui raspuns la un comentariu adresat de un utilizator – ce viza refuzul celui dintai de a-l numi pe actualul…

- Probabil in amintirea tumultoaselor vremuri adolescentine petrecute la Paris, Victor Ponta a ajuns sa se viseze un „Macron al Romaniei”, dovada clara ca s-a vindecat de acum de „sindromul Erdogan”. Insa nu si de vechiul obicei pesedist al „sapaturilor” interioare… Astfel ca, in plina campanie pentru…

- S-a mai facut un pas in vederea construirii spitalului de urgenta ce va purta numele Sfantului Vasile cel Mare. Membrii Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti au avizat favorabil, in unanimitate, Planul Urbanistic Zonal (PUZ), necesar construirii…

- Au fost cateva aspectele pe care presedintele a tinut sa le mentionezein discursul rostit la Cercul Militar, la sedinta de bilant a activitatii Ministerului Public pe anul trecut. Unul dintre ele a avut in vedere ceea ce considera a fi asteptarile pe care le au romanii de la magistrati. “Romanii nu…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National, conform News.ro . In umra cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA,…

- Decizia in dosarul Rovinari Turceni a fost amanata pentru 20 martie. Judecatorii ICCJ au finalizat, marți noapte, dosarul Turceni-Rovinari, in care sunt judecați pentru fapte de corupție fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, și actualul ministru al Transporturilor, Dan Șova. Procurorii DNA au cerut…

- Procurorul general al Romaniei, a declarat, miercuri, la bilantul DNA, ca magistratii raspund chiar si penal pentru faptele lor, mentionand ca este posibil sa se doreasca ca doar anumiti magistrati, care au dat anumite dosare, sa raspunda.

- Emotii uriase pentru Victor Ponta si Dan Sova! Inalta Curte a amanat pronuntarea in Dosarul Turceni-Rovinari pana pe 20 martie 2018, potrivit ziare.com Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua…

- Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua la Inalta Curte cu pledoariile avocatilor. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lu Victor Ponta pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.La termenul anterior, Dan Sova a cerut ca dezbaterile…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar a dispus efectuarea unui control in cazul percheziției efectuate de polițiștii din Prahova care au dat buzna in casa profesorului Corneliu Riegler, i-au incatușat pe viitori socri, doi batrani aflați in vizita, i-au lovit și i-au trantit la pamant, sub…

- Vlad Cosma prezinta noi inregistrari halucinante cu procurorii de la DNA Ploiești, Negulescu și Savu. In noile inregistrari apar cei doi procurori, care ii dicteaza un denunț lui Vlad Cosma cu fapte pe care le inventau, pe loc. Ulterior, Vlad Cosma a fost obligat sa semneze acel denunț, asta deși…

- Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, nu s-a putut prezenta la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, unde era asteptata sa dea explicatii dupa ce i-a numit „autisti” pe cei care critica Romania in fata institutiilor europene.

- Locuitorii Capitalei care circula cu transportul in comun de suprafata si isi pun speranta ca vor avea vara aer conditionat si, in general, conditii civilizate pentru care platesc bilet sau abonament au aflat ca s-a facut un prim pas pentru innoirea parcului auto al RATB. Mai exact ca Primaria Capitalei…

- Fostul premier a ajuns din nou la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, de aceasta data vineri la pranz, in jurul orei 12 si jumatate. Pana sa ajunga sa dea declaratii in fata procurorilor, din cate se pare ca martor, in dosarul Tel Drum, Ponta a facut cateva scurte precizari. “Poate o sa-mi aduca…

- Victor Ponta se alatura si el celor care sustin ca are probe falsificate in dosar. La plecarea de la Instanta, fostul premier a declarat presei ca probele din dosarul Ponta-Blair-Ghita, instrumentat de procurorii DNA Ploiesti contine probe care, in realitate, nu exista. ”In cazul meu s-au…

- Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti. Ei cer Inspectiei Judiciare sa urgenteze…

- Vicepremierul Stanescu ar putea afla in cursul acestei zile daca magistratii Instantei Supreme decis redeschiderea urmaririi penale in dosarul in care apare si numele sau. Paul Stanescu a ajuns inca de la primele ore ale zilei la Inalta Curte si asteapta sa intre in sala de judecata, pentru a afla ce…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta...

- Reaprins seara trecuta, de o afirmatie a sefului PSD, duelul declarativ dintre Liviu Dragnea si Victor Ponta a continuat si pe parcursul acestei prime zile a saptamanii. Intrebat concret daca isi va da demisia, in cazul in care se va demonstra ca Ponta a fost ca martor la DNA, in dosarul Tel Drum, Dragnea…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca Liviu Dragnea a vorbit "in oglinda" atunci cand a afirmat ca nu discuta cu "turnatorii si santajistii". Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat…

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Victor Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Liviu Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi ati vazut ca a mintit?…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca Liviu Dragnea a vorbit "in oglinda" atunci cand a afirmat ca nu discuta cu "turnatorii si santajistii".Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat de…

- Victor Ponta este audiat luni la ICCJ, in dosarul Rovinari-Turceni. Pe holurile instanței supreme, fostul premier a reiterat provocarea la adresa lui Dragnea, lansata inițiat duminica seara. Ponta susține ca nu l-a denunțat pe Dragnea in dosarul Tel Drum, insa liderul PSD a declarat la RTV ca a vazut…

- DNA a anuntat ca nu mai putin de sapte fosti ministri ai Comunicatiilor sau Educatiei au scapat de acuzatiile aduse de procurori in dosarul Microsoft. Totul ca urmare a faptului ca a intervenit prescrierea. Printre ei si Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Mihai Tanasescu. Procurorul de caz a fost Mihaiela…

- DIICOT verificata in cazul unui dosar de prostitutie cu minore Foto: arhiva. Procurorul general, Augustin Lazar, a dispus verificari la DIICOT în legatura cu instrumentarea unui dosar de prostitutie cu minore în care apare numele unui procuror militar. Potrivit unui…

- Cazul “taximetristului pistolar”, ajuns in ultimele ore la urechile opiniei publice, s-a aflat si in atentia primarului Capitalei. Care a ales sa ii avertizeze atat pe taximetristi, cat si pe patronii firmelor care ofera servicii de transport in regim de taximetrie, ca unde-i lege, nu-i tocmeala. La…

- Magistratii au luat o hotarare importanta pentru familia lui Bogdan Gigina. In sensul in care au dispus ca DNA-ul are la dispozitie trei luni, mai exact pana cel tarziu pe 1 mai, pentru a finaliza ancheta in dosarul mortii politistului de la Rutiera, pentru a putea trimite cauza in instanta. Se poate…

- La doar doua zile de cand au depus juramantul la Cotroceni, premierul Dancila si membrii Cabinetului sau s-au intalnit in prima sedinta de Guvern, in noua formula. Sedinta e programata sa inceapa la ora 11. Este o reuniune cu atat mai importanta, cu cat se asteapta ca oficialii guvernamentali sa gaseasca…

- Dinspre Cotroceni s-a transmis faptul ca in aceasta a doua zi a spatamanii presedintele a semnat nu mai putin de sase decrete de eliberare din functie. Magistratii in cauza – doi judecatori si patru procurori, inclusiv de la DIICOT si Parchetul General – se pensioneaza. Din cate se mentioneaza in comunicatul…

- La doar cateva zile dupa ce s-a aflat public despre pasul facut de apararea legala a firmei Tel Drum, si anume solicitarea in instanta a demararii procedurii insolventei, procurorii anticoruptie au reactionat. In sensul in care s-au adresat la randul lor magistratilor, cu o cerere – preventiva – ce…

- Dupa ce fostul presedinte Basescu a readus in discutie teoria sa ca Ponta ar fi fost ofiter acoperit al Serviciului de Informatii Externe (SIE), de aceasta data mentinand ca ex-premierul ar fi fost in rezerva in timpul mandatului sau, fostul sef al Guvernului a transmis un prim mesaj. Victor Ponta a…

- Lia Olguța Vasilescu a sarit in apararea președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Ministrul Muncii a spus ca reținerea lui Arsene dar și dosarul instrumentat de DNA nu sunt altceva decat un abuz. Lia Olguța Vasilescu il apara pe președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene. Ministrul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie \'\'istorica\'\' si \'\'inteleapta\'\' in cazul modificarilor aduse Legilor Justiției. Reamintim ca peisajul justiție din Romania a fost, in ultima perioada, unul extrem de tulbure și controversat, cu…

- La o zi de cand s-a aflat despre preluarea, de catre Parchetul General, in fruntea caruia se afla, a cauzei ce il vizeaza pe Eugen Stan, agentul acuzat de molestarea a doi copii intr-un bloc din sectorul 6, Augustin Lazar a facut primele mentiuni in cazul ce tine atentia opiniei publice de zile intregi,…

- Dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore, la Politia Capitalei, agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care a agresat doi copilasi, intr-un lift in Drumul Taberei, a fost retinut. Agentul venit, in 2010, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera a Capitalei si in dreptul numelui caruia planeaza…

- Dupa trei zile in care s-a incercat sa se dea de urma barbatului surprins de imaginile inregistrate de camerele de supraveghere din liful unui bloc din Drumul Taberei, s-a aflat in prima faza, luni dimineata, ca un suspect a ajuns la sediul Politiei, pentru audieri. Intre timp, s-a mai aflat o informatie…

- Un suspect in cazul de agresiune asupra celor doi copii ce a avut loc intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei a ajuns pe mana politistilor, din cate anunta televiziunile de stiri. Dupa mai multe zile de cautari, rastimp in care sute de politisti au incercat sa dea de urma pedofilului…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Procurorul șef al DIICOT Daniel Horodniceanu afirma, intr-un interviu in care critica modificarile aduse legilor justiției, ca in perioada urmatoare s-ar putea pensiona pana la 2.000 de magistrați, ceea ce, in opinia sa, ar insemna „decapitarea sistemului judiciar”. „Dupa calculele unora, la nivelul…

- Suspecta in cazul crimei de la Dristor 1 vrea sa scape de arestul preventiv. Si sa fie lasata in arest la domiciliu, la Craiova. Drept urmare a contestat masura preventiva dispusa de instanta dupa cazul care a socat o Romaniei intreaga. Magdalena Serban a fost, miercuri, la instanta. Ocazie cu care…