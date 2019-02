Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine sa fie amanata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) daca parlamentarii britanici nu vor reusi sa sustina pana la inceputul lui martie acordul privind Brexit negociat de premierul Theresa May cu Bruxellesul, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz duminica, la sosirea sa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si premierul britanic Theresa May vor avea o intrevedere in marja summitului UE-Liga Statelor Arabe, care se desfasoara duminica si luni in statiunea egipteana Sharm el-Sheikh, a anuntat un diplomat european, transmite Reuters. Intalnirea va avea loc duminica…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa participe la summitul Uniunea Europeana - Liga Araba din Egipt incepand cu acest weekend, a declarat luni purtatorul ei de cuvant, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian Basescu la adresa lui Mihai Gadea…

- Deși sezonul estival pare a fi departe, ne putem face deja planurile pentru vacanța de vara. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile pentru vara lui 2019, accesibile cu zboruri directe din Timișoara, iar achiziția din timp a unor pachete turistice inca din acest sezon, poate conduce la soluția…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri ca 'mai este inca timp pentru a negocia' un acord de Brexit, in functie de eventualele propuneri ale prim-ministrului britanic Theresa May, transmit dpa si AFP. 'Regret mult ca parlamentul britanic a respins ieri seara (marti…

- In cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discutii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a intampinat probleme la iesirea din automobil.Premierul britanic Theresa May a avut probleme la Berlin cand a vrut sa iasa din mașina de protocol. Ea a avut marți o intalnire cu Angela Merkel…

- Nenumarate sunt obstacolele pe care Theresa May trebuie sa le depașeasca pentru a scoate tara sa din Uniunea Europeana in cele mai bune conditii. In cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discutii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a intampinat probleme la iesirea din automobil.

- In momentul in care mașina marca Mercedes a ajuns la intalnire, premierul britanic nu a mai putut cobori din limuzina. Ușa a ramas blocata. Un agent care o insoțea s-a chinuit cateva secunde bune sa deschida portiera limuzinei, in vreme ce cancelarul german aștepta pe covorul roșu. Intr-un…