- Premierul britanic Theresa May a estimat luni ca data iesirii tarii sale din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie acest an, nu ar trebui sa fie amanata, fara insa a exclude complet aceasta posibilitate in fata deputatilor britanici care se vor pronunta marti asupra 'acordului de divort'…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, a declarat marti un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza AFP si Reuters. Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avut vineri o conversatie telefonica ''prieteneasca'' cu premierul britanic Theresa May despre planurile acesteia privind Brexitul, a anuntat o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, citata de agentia Reuters. ''Ei au convenit sa tina…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Premierul britanic Theresa May a declarat anterior ca urmatoarea saptamana de negocieri va fi „intensa”, pe masura ce Londra finalizeaza detaliile acordului privind iesirea din Uniunea Europeana.

- Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a transmis miercuri seara premierul Theresa May, dupa o sedinta speciala cu membrii Cabinetului, potrivit Mediafax.Decizia colectiva a Cabinetului guvernamental a fost in sensul sustinerii…