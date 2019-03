Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May, va cere Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters. Se asteapta…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Orice solicitare a Guvernului de la Londra, privind amanarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, va trebui sa fie susținuta de o "justificare credibila și convingatoare", a declarat marți premierul olandez Mark Rutte, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Daca Marea…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamâna viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de Finante Philip Hammond, scrie Agerpres, citând Reuters.Daca premierul Theresa May nu va…

- Uniunea Europeana a abandonat ideea ca procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi oprit, prioritatea fiind acum „evitarea unui fiasco” daca varianta finala va fi un Brexit fara acord, a declarat miercuri Donald Tusk, președintele Consiliului European, citat de Reuters, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May i-a anuntat marti pe ministrii din cabinetul sau ca va raspunde rapid dupa votul parlamentar privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vot prevazut pentru marti seara, transmite Reuters. Intrebat daca Theresa…