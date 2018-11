Amalia Sterescu, despre tendinte in leadership: Digital thinking, inovatie, gandire globala, adaptare la schimbare

Stiri pe aceeasi tema

- Tabara nemulțumiților din PSD incearca sa-i convinga pe liderii din teritoriu ca Liviu Dragnea trebuie sa faca un pas inapoi, in condițiile in care imaginea sa a devenit toxica pentru partid, propunand ca alternativa o conducere colectiva coagulata in jurului unui om propus sau ales de Dragnea, printre…

- Secretatul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, marti, la Parlament, ca liderii judeteni social-democrati vor discuta miercuri si joi, la sediul central al partidului, despre „organizarea campaniei" pentru referendumul de modificare a Constitutiei.

- Liderii coalitiei Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au avut o discutie cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, urmare a situatiei din CSAT, au declarat surse politice.

- Premierul Viorica Dancila are, la ora transmiterii acestei știri, o intalnire informala cu liderii județeni ai PSD intr-un restaurant din Neptun, la care este așteptat și președintele partidului, Liviu Dragnea, transmite Mediafax.Premierul Viorica Dancila a venit, vineri seara, la restaurantul…

- Au fost invitati toti membrii Guvernului, de la ministri, secretari de stat si subsecretari de stat, pana la numerosi directori si functionari din ministere, dar si directori de agentii si institutii deconcentrate aflate in subordinea sau sub coordonarea ministerelor.

- Liderii PSD si ALDE incearca sa creeze o noua realitate si sustin ca violenta fortelor de ordine asupra protestatarilor pasnici nu a existat, dar si ca protestatarii au incercat sa intre de mai multe ori in sediul guvernului. Cum es...

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea...