Amalia Nastase a ramas cu 30 de kilograme in plus dupa ultima sarcina și ajunsese in depresie din cauza faptului ca nu se mai simțea deloc bine in pielea ei. Așadar, fosta soție a lui Ilie Nastase s-a pus serios pe slabit și vrea ca pana la vara sa aiba o silueta de invidiat.