Amalia Gaiță: „Experimentăm cu sound-uri diferite şi ne provocăm să ieșim din zona de confort“ FOTO Pe plan muzical, atunci cand cineva se afla la granița intre mai multe stiluri, exista cateva nedumeriri. Adesea, artiștii recurg la un amalgam de genuri muzicale divers bazați suta la suta pe versatilitatea publicului, caci in vremurile moderne „da bine“ sa amesteci cu buna știința armonii care pur și simplu ne au noima in opinia […] Articolul Amalia Gaița: „Experimentam cu sound-uri diferite si ne provocam sa ieșim din zona de confort“ FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur le-a cerut parerea fanilor ei in ceea ce privește culoarea parului. Aceștia și-au spus imediat parerea. Pe pagina sa de pe o rețea de soc8ializare, vedeta de televiziune Iulia Vantur a postat trei fotografii in care apare cu trei nuanțe de par diferite. Vedeta le-a cerut internauților sa…

- De cele mai multe ori, atunci cand ajungem acasa, simtim ca din living lipseste ceva, care sa ne aminteasca de copilarie… Si cum mai bine sa cresti valoare locuintei sau sa te bucuri de un confort termic sporit, decat cu ajutorul unui semineu, langa care sa te relaxezi cu un pahar de vin sau o ceasca…

- „Laura Codruța Kovesi e prima dupa votul din comisii. (...) Acum ea vine spre țara. Pariez ca de mâine se alatura protestelor procurorilor?”, a scris acesta pe Facebook, dupa ce fosta șefa a DNA a câștigat votul în Comisia LIBE pentru fucția de șefa a Parchetului general.…

- Pentru actorii de la teatrul giurgiuvean, saptamana incepe luni dupa-amiaza, cu ”Școala vieții”, spectacol ce se joaca de la ora 18.30, in timp ce marți, pe ”agenda” sunt doua piese, una pentru copii, una pentru adulți: ”Prin ce aventuri vor trece cei doi pitici de gradina, Pic Pitic și Tic cel Mic?…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au finalizat recent, cercetarile și au propus intocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței de judecata fata de doua persoane, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, rupere de sigilii si sustragere de sub sechestru. Este vorba…

- Norma de hrana s-a acordat, in luna decembrie, doar pentru o parte a angajatilor din administratia publica. Sindicatele din cadrul acestei ramuri... The post „Meniuri” diferite pentru bugetari appeared first on Renasterea banateana .

- PASTE 2019. Cand vor cadea Pastele ortodox si cel catolic. Vezi de ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite PAȘTE 2019. Acum doi ani, Paștele catolic și cel ortodox au picat in aceeași zi. In 2019, insa, paștele catolic și cel ortodox cad la o saptamana distanța. PASTE 2019.De…

- Aceasta evolutie ingrijoreaza autoritatile germane, deja acuzate ca au subestimat aceste grupari ce folosesc metode adesea spectaculoase, se arata intr-un articol publicat marti de AFP. Aceste organizatii familiale delincvente ''cauta sa faca pentru altii munca murdara'', cum ar fi vanzarea drogurilor…