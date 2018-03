Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- ORA DE VARA 2018, efecte. Așadar, Romania trece la ora de vara pe data de 25 martie 2018. Mai exact, in noaptea ce desparte 24 martie 2018 de 25 martie 2018, toate ceasurile din Romania vor fi date cu o ora inainte. Ora 03:00 va deveni ora 04:00. ORA DE VARA 2018, efecte. Schimbarea orei, fie ea…

- La inceputul anului 2017, Holzindustrie Schweighofer a implementat un plan de acțiune complex pentru a combate taierile ilegale și pentru a sprijini dezvoltarea unei industrii durabile a lemnului in Romania. Compania a investit 1 milion de euro in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alumil Rom Industry (ALU), filiala din Romania a grecilor de la Alumil Aluminium, propune actionarilor in sedinta din 25 aprilie un dividend brut de 0,416 lei pe actiune, ceea ce la preturile de tranzactionare preanunt de 1,38 lei, echivaleaza cu un randament de 30%, cel mai ridicat de la bursa,…

- La doar doua zile dupa alegerile prezidențiale din Rusia, in care Vladmir Putin și-a securizat inca șase ani la conducerea Federației, comunitatea internaționala sesizeaza probleme in modul in care au fost organizate alegerile. Criticile vizeaza controversata regiune Crimeea, anexata de Rusia in urma…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 15 martie 2018, intrevederi la Berlin cu Jan Hecker, consilierul pentru politica externa al cancelarului federal, cu Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag si cu Norbert Rottgen, presedintele comisiei…

- Parlamentul European vrea ca bugetul de cheltuieli al Uniunii Europene sa fie majorat de la 1% din PIB-ul UE in prezent, la 1,3%, astfel incat el sa poata acoperi gaurile lasate de Brexit fara ca fondurile structurale acordate celor mai sarace tari din Uniune sa fie afectate si fara ca noile prioritati…

- Ramane cum am stabilit: nimeni nu știe exact numarul cluburile cu drept de vot la alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie! MTS nu a stabilit numarul membrilor cu drept de vot la alegerile pentru președinția FRF din 2018. ”In urma solicitarii dumneavoastra, va transmitem urmatoarele informații: Ministerul…

- Nicolae Banicioiu a parasit, sambata, congresul extraordinar al partidului, pentru ca nu i s-a permis sa isi tina discursul de sustinere a candidaturilor inainte ca delegatii sa inceapa sa voteze. Banicioiu a afirmat ca asista ”la un simulacru de alegeri”. "Dragi prieteni, Va scriu acest gand avand…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe in 20 ani in ceea ce priveste consolidarea sistemului…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan susține ca prioritatea guvernului Dancila este slabirea justiției. Oficialul argumenteaza ca de cand a fost investit, singura preocupare a cabinetului a fost apararea corupției. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține ca guvernul Dancila nu are alta preocupare…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- Romania si Bulgaria, care nu pierd nicio ocazie sa se prezinte drept state UE stabile si sigure, fac presiuni sa fie primite in zona Schengen, dar se pare ca vor ramane „copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle, citata de news.ro.

- Probleme pentru un tanar de 30 de ani din Tunisia, care a locuit legal la Timișoara pana nu de mult. El va fi obligat sa paraseasca Romania dupa ce perioada legala de ședere a expirat și nu a facut demersuri pentru a-și prelungi documentele.

- Europarlamentarul Daniel Buda a declarat joi, la Zalau, ca platile directe in agricultura vor exista in Romania si dupa 2020, la nivelul Uniunii Europene existand discutii doar privind o eventuala plafonare a valorii sprijinului acordat. "Ceea ce este important de retinut pentru fermieri este faptul…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Localnicii din comuna Stauceni, judetul Botosani, pastreaza o adevarata traditie a placintelor. Fetele din localitate incep sa deprinda de la mame „invartitul“ placintelor inca de la varsta la care invata si alfabetul, iar oamenii locului spun ca obiceiul este pastrat de sute de ani.

- Potrivit Smartree Workforce Index, o analiza realizata de Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, in 2017 s-au inregistrat cu 12% mai mulți angajați in companiile private și bonusuri medii in creștere cu 11%, comparativ cu anul precedent. De asemenea,…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca statul de drept este o chestiune vitala pentru Romania, subliniind ca nimeni nu are indoieli in privinta functionarii acestuia. "In tratate nu este prevazut asa ceva si, daca…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania.

- In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles. Urmeaza sa primim…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- Profesorul Andrei Taranu, politolog, prodecan al Facultatii de Stiinte Politice din Bucuresti (SNSPA), este un intelectual public reputat pentru analizele de acuratete, privind mediul politic intern, dar si problematicile europene si de securitate. Specialist in teorii politice contemporane, simbolistica…

- UPDATE Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat, luni, ca reprezentantii ministerului urmeaza sa aiba o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce membri ai "Miscarii celor 64 de comitate" au acoperit emblema Ambasadei Romaniei la Budapesta cu drapelul secuiesc. „In…

- ”Trebuie sa asiguram in acest moment stabilitate in țara noastra. Sa nu uitam ca la inceputul anului 2019, Romania va asigura timp de șase luni preșesenția consiliului Uniunii Europene. Acest lucru trebuie sa fie facut foarte bine de noi toți, indiferent de ce parte a baricadei ne aflam. Trebuie…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Podul care sa lege Autostrada Transilvania de Autostrada Muzeu (Gilau - Nadașel) este în pericol de a nu fi finalizat la timp. Europarlamentarul Daniel Buda îi solicita ministrului Transporturilor, Felix Stroe, sa se implice în finalizarea procedurilor…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Gica Hagi e nemulțumit de situația in care se afla Ianis Hagi la Fiorentina, dupa ce in acest sezon nu a prins niciun minut in tricoul formației de Serie A. Drept dovada acesta a trimis o oferta oficiala Fiorentinei pentru a-l rascumpara pe Ianis Hagi. Va plati exact aceeași suma pe care italienii…

- Mii de turiști moldoveni, ruși și ucraineni care serbeaza Craciunul pe rit vechi au sosit în stațiunile de pe Valea Prahovei, cea mai cautata stațiune fiind Sinaia. Șeful Centrului de Informare Turistica Sinaia, Paul Popa, a declarat, pentru Mediafax, ca mii de turiști moldoveni, ucranieni…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul autoritatilor de reglementare din Romania. ”Vanzarea operatiunilor bancare din Romania reprezinta un alt pas major pentru indeplinirea la timp a planului…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana.

