- Lucruri foarte „strange” s-au intamplat in studioul Virgin Radio Romania in dimineața asta. Shurubel, despre care in continuare nu știm nimic și incepem sa ne ingrijoram deja, n-a venit la emisiune, dar nici la telefon n-a raspuns. Cand Bogdan și Ionuț au incercat sa il sune, casuța vocala a lui Shurubel…

- Hate-ul e o problema reala in societatea de astazi, așa ca Sprite te incurajeaza sa #ramaifresh. Adevarul este ca se da cu hate in toate direcțiile. In Romania, pe primul loc intre țintele hate-ului este aspectul fizic (33%), și trasaturi legate de el, cum ar fi: a avea o greutate corporala mare sau…

- V-ati gandit vreodata cate lucruri trebuie sa filtram zi de zi? Cuvinte, ganduri, informatii, gesturi… Iata ce parere au Bogdan, Shurubel si Ionut: Daca vreti sa gustati si voi zilnic o apa proaspata, curata, incercati carafele filtrante BRITA Marella. Aceste cani si sticle filtrante inovatoare sunt…

- Azi am inceput ziua alaturi de Antonia, in acordurile celui mai nou single al ei. Dupa ce ne-a cantat noua ei piesa, ”Touch Me”, Antonia le-a adus lui Bogdan, Shurubel și Ionuț niște minuni dulci cat sa testeze puțin din gustul copilariei ei din SUA. Din rucsacul ei, Antonia a scos cateva punguțe cu…

- Luni dimineața, matinalii de la Virgin Radio Romania, Bogdan, Shurubel și Ionuț, s-au trezit cu o dilema, așa ca au lansat un suuuuper sondaj pe pagina de Facebook: Exista sau nu burgeri la KFC? Pentru ca rezultatele nu au fost concludente, i-au intrebat și pe colegii de la radio: In cele din urma,…

- Ai vazut sigur cum un preot roman plesnește peste ochi cu aghiasma mai multe femei care stau la coada, in curtea unei manastiri din Kiev, in timpul unui pelerinaj. Imaginile nu aveau cum sa nu devina rapid virale. Așa ca ne-am simțit inspirați, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț au facut și ei și prin ”atacul...…

- Intens! Așa a fost live-ul Carla’s Dreams din aceasta dimineața, de la Virgin Radio Romania. Daca l-ai ratat in direct la Virgin Radio Romania și pe pagina de Facebook, da-i un play pe virginradio.ro. Chiar in dimineața in care au stat de vorba cu ”Sergiu” de la Carla’s Dreams , Bogdan, Shurubel și…

- Da, suntem la fel de surprinși precum sunteți voi! Bogdan chiar a reușit sa termine prima sa competiție sportiva, Bucharest International 10 K. Pariul era așa: daca Bogdan reușește sa termine cursa in sub 01:10:00, Shurubel și Ionuț vor trebui sa alerge și ei 10 km. Dar nu doar atat. Vor avea in fața…