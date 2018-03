Am testat produsele Apiland. Iata parerea noastra (review)

Stiri pe aceeasi tema

- Oricine iși dorește pastrarea tinereții pentru cat mai mult timp, nu doar pentru ca batranețea vine la pachet cu o mulțime de impedimente pe care, conștient sau nu, uneori vrem sa le deturnam catre ințelepciune, maturitate și serenitate, pentru a ne da un „boost” și a ne face sa ne simțim bine. In mod…

- ♦ In total, vanzarile answear.ro in regiune ajung la circa 120 mil. euro, primele doua piete fiind Polonia si Romania. Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a vandut anul trecut produse de 9,3 milioane euro in Romania si asteapta dublarea…

- Cereale cu salmonella, comercializate in Romania! Produsele au fost retrase de pe rafturile magazinelor. In urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca in acest moment nu se impune demararea unei proceduri disciplinare impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a unor informatii aparute in ultimele zile in spatiul public, intrucat este in desfasurare procedura revocarii"Parerea…

- Donatella Versace a anuntat ca nu va mai utiliza blana animala in produsele casei sale de moda, intr-un interviu acordat revistei britanice The Economist s 1843 publicat miercuri, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a precizat, miercuri, ca personalul din unitatile de invatamant este evaluat anual punct de vedere psihologc. Explicatiile vin in contextul cazului de la Timisoara, unde o educatoare si-a ucis fiica, marti seara, taindu-i venele.

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Magazinul Switch, din Malaysia, a decis sa vanda gadgeturi Apple la prețuri promoționale. Astfel, un iPhone 5s costa numai 50 de dolari. Produsele scoase la vanzare erau foarte puține, dar anunțul a devenit viral. In fața magazinului au ajuns peste 11.000 de fani care doreau sa cumpere…

- Un milionar a impartașit o experiența neplacuta pe contul sau de Facebook. Acesta era intr-o relație indelungata cu o femeie pe care o iubea foarte mult. S-a hotarat sa o ceara in casatorie. Era insa curios in ce masura averea lui o atrage și s-a gandit sa o puna la incercare, inainte de a face pasul…

- ASUS VivoBook S15 S510UN este un notebook ce se bucura de experiența caștigata in ultimii ani de catre companie. Construit pe baza unor soluții tehnologice verificate, S510UN este un model practic, pentru lucrul de zi cu zi. VivoBook S15 ofera un echilibru perfect intre putere, frumusețe exterioara…

- Cu o economie in crestere solida, o forta de munca ieftina, educata si calificata, o infrastructura de transport extinsa si facilitati oferite de guvern, Polonia atrage un numar in crestere de multinationale. Acestea stimuleaza si mai mult cresterea economiei tarii. Boom-ul face ca…

- Gary Oldman a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor intr-un rol principal pentru apariția in filmul „ Darkest Hour “. Pelicula, regizata de Joe Wright a primit pe 23 ianuarie, patru nominalizari la Oscar, printre care și pentru cel mai bun film. Rolul lui Gary Oldman, nominalizat la premiul…

- Margot Robbie a fost nominalizata la Oscarul pentru cea mai buna actrița intr-un rol principal pentru apariția in filmul ”I, Tonya” pentru care a fost și producator. Filmul a mai fost nominalizat și pentru cea mai buna actrița intr-un rol secundar și pentru cea mai buna imagine. Rolul lui Margot Robbie,…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- 1. Alimente de consumat • Ca sursa de carbohidrați, inlocuiți orezul alb cu orezul brun sau basmati, pastele albe cu cele din grau dur, integrale sau de orez, faina alba cu cea integrala sau de ovaz, cartoful alb cu cel dulce; • Ca sursa de grasimi sanatoase indreptați-va spre…

- Politistii rutieri au continuat desfasurarea de activitati pe raza de competenta in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum si in vederea respectarii normelor legale referitoare la viteza de deplasare.

- Ce sarbatorim: Dragobete sau Ziua Indragostiților? – Ce spune un preot ortodox / Parohul Bisericii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din comuna Varzarești, Nisporeni, parintele Sergiu Ivanov, spune ca nici așa-zisa Zi a Sfântului Valentin și nici așa-zisa Zi a Îndragostiților nu…

- Inspectorii sanitar-veterniari au confiscat aproape 1,5 milioane de oua si peste 3.000 de kilograme de galbenus, din vara anului trecut si pana la mijlocul lunii februarie. Produsele ridicate din ferme, centre de colectare-ambalare si din depozite au fost distruse in totalitate.

- George Becali, patronul celor de la FCSB, e sigur ca echipa sa va reuși sa treaca de Lazio, dezvaluind și prima pe care jucatorii sai o vor primi in cazul in care se vor intoarce victorioși de pe Olimpico. "Parerea mea e ca nu va fi greu, chiar daca la inceput credeam ca e imposibil. Acum, dupa ce…

- Soferul unui microbuz scolar din localitatea Ghergheasa, judetul Buzau, a fost prins de politisti in timp ce transporta catre casa 16 elevi, avand o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat. El este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Microbuzul scolar a fost oprit in…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, a adus produsele dobrogene in Parlament, aleșii din comisia de agricultura a Camerei Deputaților delectandu-se cu sortimente de prajituri de casa, pește, placinte dogrogene, icre și babic. Reprezentanții Dobrogei au pledat pentru ca parlamentarii sa ii ajute sa…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Liderul pieței de materiale termoizolante, AdePlast, a depașit anul trecut pragul de 92 milioane de euro, o cifra de afaceri in creștere cu 20 de procente fața de rezultatul din 2017. „A fost o evoluție buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am propus o creștere de doua cifre, dar…

- 'Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele. Daca nu doreste sa fie informat, sa il oblig sa se informeze. Si daca nu doreste sa se informeze, sa plateasca o amenda, pentru ca statul roman investeste bani in tot ceea ce foloseste individul. (...) Asa cum statul ofera, si parintele poate…

- Director Liceului Energetic Nr. 1 Targu-Jiu, Vasile Udroiu, este cercetat penal dupa ce, in noaptea de luni spre marti, oprit in trafic, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, dar si recoltarea de sange pentru stabilirea alcoolemiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 5.000 bunuri inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute au fost descoperite de politisti in Vama Giurgiu. Sase cetateni turci, sase cetateni romani si un cetatean moldovean sunt cercetati de oamenii legii.

- In Anglia, prevalența fumatului adulților in anul 2016 a fost de 15,5% și, deși a scazut considerabil in ultimele decenii, fumatul ramane principala cauza preventiva a bolii și a deceselor premature și una dintre cele mai mari cauze ale inegalitaților in materie de sanatate. De la raportul precedent,…

- India a testat, marti, o racheta balistica de tipul Agni-I (A) capabila sa transporte focoase nucleare, pe fondul tensiunilor cu Pakistanul si cu China, relateaza agentia Xinhua. Testul a avut loc la ora locala 8.30 (05.00, ora Romaniei). Racheta Agni-I (A) a fost lansata de pe insula…

- O fetița zgribulita de frig, care vindea verdeața, i-a induioșat pe oamenii din Buzau. O fetița de doar cațiva care a fost vazuta in apropierea pieței centrale din Buzau cu cateva fire de verdeața in fața, i-a induioșat pe trecatori, mai ales ca parinții o trimisesera, in frig, sa comercializeze produsele.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca nu se pune problema platii spitalizarii in cazul copilului de 9 ani din Oradea si ca decont de cheltuieli nu este o factura. "Informatia care a aparut in presa a fost usor eronata. Parintelui nu i s-a prezentat factura, i s-a prezentat un decont…

- Vesti bune pentru tinerii din IT. Noi scutiri de impozit din 1 februarie Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor. În acest sens, Ordinul…

- Mihaela Vlada Pentru creșterea gradului de informare a populației feminine in ceea ce privește utilizarea serviciilor de screening ca metoda de depistare a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice, reamintim ca Ministerul Sanatații deruleaza un program național de efectuare gratuita a testarii…

- Simona Halep nu era creditata cu prima sansa la castigarea trofeului de la Australian Open pana joi, insa situatia s-a schimbat dupa ce eleva lui Darren Cahill a reusit o calificare superba in finala.

- Situatia din capitala Frantei devine tot mai grava. Fluviul Sena s-a revarsat, asa ca zeci de case risca sa ajunga sub ape. Localnicii sunt disperati si asteapta interventia autoritatilor. Primaria din Paris a instituit o celula de criza.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, intrebat despre posibilitatea ca in viitorul Executiv sa faca parte si persoane cercetate penal, ca astfel de persoane nu au ce cauta in fruntea statului. "Aceste discutii deocamdata sunt discutii informale care se poarta, eu cred ca voi fi…

- De multe ori, atunci cand alegem o pereche de incaltaminte ne bazam doar pe criteriile estetice, fara sa tinem cont si de confortul pe care aceasta ar trebui sa ne-o ofere. Bineinteles, este important ca incaltarile pe care le purtam sa indeplineasca cerintele de fashion, insa si mai important este…

- Desi are doar 170 de centimentri, Diego Schwartzman a fost "urias" in meciul cu Rafael Nadal, argentinianul chinuindu-l serios pret de trei ore si 51 de minute pe liderul mondial (6-3, 6-7(4), 6-3, 6-3).

- Se implinesc patru ani de la tragedia din Munții Apuseni, in care au murit studenta Aura Ion și pilotul Adrian Iovan. Inca se cauta vinovații, inca se fac scenarii, mai ales in preajma zilei de 20 ianuarie. Chirurg de top, care salveaza zilnic vieți, medicul Radu Zamfir, supranumit și ”Eroul din Apuseni”,…

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Ferma Big Land Company din Constanta, detinuta de Florin Stoian, a produs si vandut morcovi, ceapa, dar si alte radacinoase marca Ferma Stoian de circa 18,7 mil. lei peste 4 mil. euro in 2017. Produsele au ajuns in magazinele Carrefour, Auchan, Cora si Selgros, informeaza Ziarul Financiar. Articolul…

- CS U Craiova a disputat azi primul amical al iernii. Oltenii au suferit o infrangere surprinzatoare cu SV Meppen, echipa din Liga a 3-a din Germania, scor 2-4. (detalii pe larg, aici) In primul test din Turcia, Mangia l-a utilizat in repriza secunda și pe croatul Dominik Glavina, jucator care se afla…

- Proprietarul unui magazin online a decis sa plece intr-o calatorie in interes de... afaceri. Peste 580 de kilometri strabatuti pentru livrarea catorva pumni si picioare direct la adresa unei cliente suparate.

- De cele mai multe ori, atunci cand animalele de companie sau nu, au o problema de sanatate, cei mai mulți dintre noi au tendința de a cauta soluțiile in mediul online, pe internet, fie incearca diferite remedii, fara a intreba insa un medic specialist veterinar. Chiar și așa, atunci cand alegem un tratament…

- Navitel R600 este o camera video auto DVR robusta, usor de setat si folosit. Desi, ca pret, nu este un produs entry-level (270-400 de lei in magazinele online), R600 incorporeaza functiile de baza pentru un astfel de dispozitiv. Modelul testat nu beneficiaza de caracteristici mai avansate, precum ajustarea…

- „Nu s-a pus problema de asa ceva, ca ALDE sa cedeze un minister. Vorbim acum de ce s-a vehiculat in spatiul public. Nu avem o solicitare punctuala a premierului pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, dar nu am avut nicio intalnire in forurile de conducere ale partidului, ALDE vrea sa pastreze…

- Jandarmeria precizeaza ca persoanele din fata sediului PSD care au fost conduse la sectie tulburau ordinea publica intrucat aveau obiecte de amplificare a sunetului, iar protestul lor nu respecta conditiile legale, respectiv declarare si avizare, informeaza news.ro.Potrivit Jandarmeriei, in…

- Un barbat a descoperit un soarece intr-o lada cu fistic de la un magazin Lidl din Piatra Neamt si a postat pe internet mai multe fotografii. Autotitatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca CJPC Neamt a declansat vineri un control la acest magazin, verificand legalitatea…

- În a treia zi de Craciun constanțenii au luat din nou drumul catre supermarketuri. Fie pentru ca mâncarea pregatita pentru Craciun s-a terminat, fie pentru ca au vor doar sa schimbe meniul, cu toții s-au îndreptat spre raioanele cu produse alimentare. Au ocolit însa carnea,…