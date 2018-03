Stiri pe aceeasi tema

- In caz ca ai o rezervare la restaurant sau ai cumparat bilete la teatru pentru 22 septembrie 2135 (sau poate vrei sa faci asta pentru urmasii tai), indicat ar fi sa reprogramezi. Cercetatorii sustin ca pe 21 septembrie un asteroid de marimea...

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre modul in care lobby-istul lui Liviu Dragnea, Elliott Broidy, denigreaza lupta anticoruptie din Romania."Documentul este senzational si trebuie discutat. Acest document ne arata multe lucruri: Ed Royce nu este oricine. Faptul…

- Cercetatorii galateni au obtinut medalia de aur la concursul international Pro Invent 2018 de la Cluj Napoca si inca alte doua distinctii importante. Acestia au creat parizerul din porc cu srot de catina. Are gust de carne, miros ca de parizer, dar are culoarea spre galben in loc de obisnuitul roz.…

- FRF a avut, intre 2015 si 2016, contract cu o firma in conducerea careia se afla sotia unuia dintre directorii de la Casa Fotbalului Razvan Burleanu il acuza pe Ionut Lupescu, intr-un serial de episoade pe o retea de socializare, de faptul ca a directionat, fie el, fie Mircea Sandu, mai multe contracte…

- Autoritatile din judetul Neamt au intrat, luni, in alerta, dupa ce pe raul Bistrita s-au format ghetari. Terenuri agricole au fost inundate pe o suprafata de 200 de metri patrati, dar apa a intrat si in beciuri.

- Un nou studiu al NASA scoate la iveala ca cele 340 de zile petrecute de Scott Kelly in spatiu au activat sute de „gene ale spatiului”, care i-au schimbat acestuia sistemul imunitar, formarea oaselor, vederea si alte procese. Desi multe dintre...

- Cornelia și Lupu Rednic au raspuns la cea mai grea intrebare.Au implinit recent 25 de ani de cand se cunosc. Au o casnicie frumoasa și o cariera de succes , insa nu au devenit parinți. Cei doi au vrut sa lamureasca aceasta problema. “Am fost o fata nazdravana, singura la parinti. S-au inteles totdeauna…

- Cornelia si Lupu Rednic au o relatie extraordinar de frumoasa, iar, in curand, vor sarbatori 25 de ani de casnicie. Intr-un interviu acordat exclusiv pentru "Acces Direct", cei doi povestesc despre relatia de iubire pe care o au, dar si despre mama lui Lupu Rednic, care a fost inchisa timp de doi ani…

- Intrebat, miercuri, la Antena 3, daca crede in existența statului paralel, Crin Antonescu a spus ca el crede in Dumnezeu. "Cred in Dumnezeu. Și daca e vorba de stat, cred in statul de drept", a declarat Crin Antonescu. Știrea se actualizeaza.

- Halep a primit o intrebare delicata la Indian Wells, dar a raspuns pe masura: "Ii voi spune lui Darren sa ma pedepseasca!", informeaza prosport.ro.Simona Halep a dezbatut mai multe subiecte interesante la "BNP Paribas Open Podcast", fiind nevoita sa raspunda si unei intrebari "altfel" pe care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa, informeaza Agerpres.ro La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i a intrebat pe delegatii PSD: Vreti sa continuam Aveti curaj…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- Psihologii au descoperit 7 obiceiuri zilnice care arata aspecte ascunse din felul de a fi al fiecaruia. Citeste in continuare si spune in rubrica de comentarii, daca tie ti s-au potrivit. Alimentatie organica Daca faci parte din categoria oamenilor care consuma alimente organice, fara pesticide,…

- Cei mai mulți copii din Romania le-au spus mamelor de 8 Martie “La mulți ani”, le-au daruit desene, felicitari și flori și s-au bucurat din plin de armonia acestei zile. Sunt insa și copii care nu pot face asta pentru simplul fapt ca nu avut parte niciodata de caldura mamei care sa ii inveleasca la…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, iese la rampa cu acuzatii dure si sustine ca PSD-ALDE incearca "un atentat" la veniturile pensionarilor. In contrapartida, el spune ca liberalii propun pastrarea unui mecanism de indexare a punctului de pensie care sa tina cont de majorarea salariului mediu…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a fost intrebat, in cadrul unui interviu pentru Agerpres, daca se teme ca va fi revocat de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Lazar susține ca nu are de ce sa se teama și considera ca procurorul general al Romaniei trebuie sa fie un exemplu…

- In urma unui studiu, cercetatorii americani au ajuns la concluzia ca anestezia totala poate cauza unele probleme cu memoria, insa acestea vor fi minore. Desi schimbarile au fost observabile pentru cercetatori, „schimbarile cognitive dupa operatie sint mici - probabil asimptomatice si sub posibilitatile…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Romania are circa 750 de kilometri de autostrada, fragmentati in sudul si vestul tarii. Insa cand sunt lovite de ninsori viscolite, aceste drumuri de mare viteza, in special cele din Baragan, devin imediat impracticabile, dovada – ce se intampla in aceste zile. Aparent, solutia acestei probleme este…

- Mircea Negulescu a acordat un interviu Revistei Kamikaze in care, printre altele, a fost intrebat și ce ii place la trupul deputatei Andreei Cosma, audiata ca martor intr-un dosar ce ar viza presupuse ilegalitați comise de catre fostul procuror din DNA . Intr-un interviu in care Negulescu spune ca a…

- „A fost o surpriza uriasa”, a declarat Sandra Olsen, co-autor al studiului si curator al Institutului de Biodiversitate si al Muzeului de Istorie Naturala de la Universitatea din Kansas. „Inseamna ca nu mai exista cai salbatici pe Pamant și asta e trist”, si-a exprimat ea dezolarea. Studiul…

- Cercetatorii de la Chalimers University of Technology din Suedia au folosit particulele Majorana ca piatra de temelie pentru a crea un component care este capabil sa utilizeze aceste particule, care de altfel sunt instabile si pot aparea numai in...

- Un tanar care a lucrat in domeniul software a hotarat sa se pensioneze, dobandu-și independeța financiara la 34 de ani. El a dat 6 sfaturi despre cum poți sa faci bani. Brandon a avut curajul de a porni pe drumul lui, departe de responsabilitațile cotidiene, reușind sa iși dobandeasca independenta…

- Astazi, 22 februarie, este ziua mult așteptata. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va prezenta, la ora 18:00, în direct pe Realitatea TV, cu reacții, informații și imagini în timp real pe realitatea.net, raportul referitor la activitatea manageriala la DNA.

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- Ordonanța 3 a fost data pentru a mai repara din raul facut celor ce munceau part-time și pentru a asigura venituri la același nivel ca in 2017 celor din IT, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați. Cu alte cuvinte, pentru a indrepta din efectele adverse ale mutarii contribuțiilor in seama angajatului.…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Cercetatorii de la Cambridge au realizat un studiu pe soareci care aduce noi dovezi ca mancarea pe care o punem in farfurie poate spori sau reduce cresterea tumorilor in anumite tipuri de cancere.

- Rusia incearca sa intervina si sa influențeze alegerile electorale care se vor desfasura in diferite tari pe parcursul acestui an. Avertizarea a fost facut de catre secretarul de stat american, Rex Tillerson, in cadrul unui interviu oferit postului de televiziune Fox News.

- Cercetatorii au descoperit ca bebelusii in varsta de doar doua zile sunt mai atenti la cuvintele rostite in limba lor natala si sunt capabili sa distinga sunete specifice limbii materne. In timpul sarcinii, bebelusul aude vocea mamei si alte sunete cu care devine familiar si care ii creeaza alinare…

- Ce medicamente omoara mai mulți oameni decat drogurile? Sigur nu ai idee! Descopera in randurile de mai jos raspunsul corect la aceasta intrebare, dar și alte lucruri stranii din medicina, nutriție, arta sau istorie… Nivelul stresului scade simțitor cand cineva drag te ia in brațe sau te ține de mana.…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- Andreea Esca a marturisit ce intrebare detesta sa i se puna, dar cu toate acestea n-a scapat de ea. Andreea Esca, care este casatorita cu omul de afaceri Alexandre Eram , a acordat un interviu unde a vorbit despre diverse lucruri din viața sa. Printre acestea, vedeta de televiziune a marturisit și…

- Cercetatorii americani de la University of Southern California si RAND Corporation au aflat, in urma unui studiu, ca obezitatea are mai multe trasaturi cu bolile infectioase decat ne-am imaginat pana acum.

- Incotro se indreapta invatamantul buzoian si care sunt cele mai utile metode de readucere a educatiei pe cele mai ridicate culmi ale calitatii? Despre comasarea scolilor din judetul Buzau, despre bugetele alocate institutiilor de invatamant buzoian dar si despre multe alte probleme

- Lipsa produselor alimentare, program TV cu portia, la fel ca si curentul electric sau caldura din apartamente, devenisera aspecte cotidiene despre care romanii faceau haz de necaz. In atare situatie, bancurile din vremea lui Ceausescu erau, practic, un mod de socializare printre romani. Cand a plecat…

- Febra, cresterea temperaturii interne a corpului, reprezinta mecanismul de autoaparare al organismului in fata bacteriilor sau a virusurilor. Chiar daca esti tentat sa folosesti medicamentele, s-a dovedit ca remediile naturale pot fi de multe ori mai eficiente. Incearca-le si tu!

- Deși injuraturile aduc, deseori, reacții negative atunci cand sunt rostite in public, un studiu efectuat recent scoate la suprafața beneficiile acestora. Iata ce se intampla in corpul și in mintea noastra atunci cand injuram!

- Ana Bogdan (25 de ani), surpriza placuta a Romaniei de la Australian Open, iși continua sambata dimineața parcursul de la Melbourne. Romanca de pe locul 104 WTA o infrunta in turul III pe Madison Keys (22 de ani, 20 WTA, de la ora 02:00. Duelul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Unele pasari ale paradisului au pene care sunt atat de inchise incat concureaza cu materialul creat de om care urmareste sa creeze cel mai intunecat material posibil. Cercetatorii de la Universitatea Harvard au masurat cat de negre sunt...

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a lasat sa se înțeleaga ca președintele Klaus Iohannis ar fi vinovat pentru tensiunile din PSD. "Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu îi convine presedintelui…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea intrebat ce parere are despre…

- Nistor va avea discuția finala cu conducerea CFR-ului pentru a vedea daca poate ramane liber de contract, urmand sa revina in Ștefan cel Mare. Dan mai e dorit și de CS U Craiova. Zi decisiva pentru Dan Nistor! Mijlocașul de 29 de ani s-a intors aseara la Cluj și are programata azi o intalnire cu șefii…

- Exista metode științifice puse la punct de specialiști in domeniul somnului care te ajuta sa adormi repede. Incearca sfaturile lor și afla cum adormi repede și bine, fiindca și calitatea somnului conteaza. Fa balonașe. Poate parea ridicol, dar cateva balonașe de sapun facute inainte de a te duce in…

- "Care este diferența intre Cosette Chichirau și Liviu Dragnea?", l-a intrebat jurnalista. Mugur Ciuvica a zis: "Nu pot sa raspund. Este o intrebare foarte grea. Va gandesc și va raspund la anul. Este un non-personaj. Inainte de șampanie, de Revelion, stam sa vorbim despre nimeni? Sa vorbim despre…