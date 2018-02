"Am propriul meu set de 'Me Too'", spune Dita Von Teese

Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Pana la data de 1 Decembrie 2018, ziua in care se vor implini 100 de ani de la Marea Unire din 1918, județul Prahova va avea parte de propriul steag. Un prim pas a fost facut ieri de catre consilierii județeni, care au aprobat modelul steagului Prahovei, in cadrul primei ședințe ordinare din acest…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…

- Doua maimute au pasit pe urmele oii Dolly si au devenit primele primate din lume care au fost clonate în urma transferului de ADN, informeaza Press Association si AFP. Doua exemplare identice de macac cu coada lunga, Zhong Zhong si Hua Hua, s-au nascut în urma cu opt saptamâni…

- Vedeta columbiana Shakira a anuntat ca va concerta anul acesta in Marea Britanie in cadrul turneului El Dorado, informeaza luni Press Association. Turneul El Dorado vine in aceasta vara Europa si va poposi pe arena londoneza O2 la data de 11 iunie. "Abia astept sa ma aflu pe…

- Sofia Belu este una dintre cele mai tinere vlogerițe din Romania. La doar 5 ani are propriul canal de YouTube, pentru care se antreneaza de pe vremea cand avea 4 ani. Sofia a avut primul ei interviu pentru Libertatea unde a povestit ca-i place sa danseze, sa deseneze, sa se joace cu kendama și nisipul…

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de analize internationale…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association.

- O femeie insarcinata a fost atacata de propriul frate, cu pila unei drujbe! Barbatul si-ar fi pierdut cumpatul dupa ce sora i-a reprosat ca bea prea mult. Si a aruncat spre ea cu ce i-a cazut î...

- Sir Tom Jones nu se simtea bine in locuinta sa din Los Angeles dupa moartea sotiei sale, asa ca a vandut-o si s-a intors definitiv in Regatul Unit. Vedeta in varsta de 77 de ani a vandut resedinta din LA si acum locuieste permanent in Regatul Unit, ceea ce sotia lui nostalgica si-a dorit…

- Fotocredit: Auto-TestDrive Mazda a bifat o creștere a vanzarilor cu 23% in 2017 in Romania, constuctorul nipon livrand la noi in țara nu mai puțin de 1.946 de automobile. "Vedeta" vanzarilor a fost Mazda3 , cu 740 de unitați comercializate (+ 73% fața de anul 2016). Modelul compact aflat acum la…

- Ilinca Vandici taie porcul de Craciun! Deși nimeni n-ar fi zis ca serafica prezentatoare poate lua parte la așa ceva, Ilinca a recunoscut ca e o tradiție familia ei sacrificarea porcului in Ajun și prepararea tuturor bunataților. Iata ce ne-a mai povestit prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”,…

- Cu toate ca se afla in plin proces de divorț, Laurette nu-si neglijeaza copilul. Vedeta a demonstrat ca este o mama de nota zece. „Modelul de ciocolata” face tot ce-i sta in putinta sa o rasfete pe fiica ei, in preajma Sarbatorilor de iarna.

- Reese Witherspoon și lecția ei despre ambiție și solidaritatea feminina, rezoluții-clișeu pe care trebuie sa le excludem de pe lista noastra la final de an, tendințele vestimentare demne de incercat in 2018 și sfaturi prețioase care te vor ajuta sa iți perfecționezi rutina de beauty: toate acestea te…

- Vedeta TV, Serban Huidu, se afla in centrul unui nou scandal. Acesta a starnit un adevarat razboi pe retelele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Huidu i-a acuzat pe cei care erau la metrou ca nu au facut nimic pentru a o salva pe…

- Daniel Buzdugan vine impreuna cu fiica sa, Maria, de noua ani, in aceasta seara, de la ora 21.15, intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Dan Bittman. Iar fetița prezentatorului și realizatorului de la Radio Zu va da din casa multe lucruri despre celebrul sau tata.

- Oana Zavoranu și-a creat propriul parfum. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fani despre proiectul ei de suflet. Comenzile se pot face doar online. Oana Zavoranu a lansat primul parfum din viata sa. Parfumul costa 479 de lei si este realizat din cele mai fine esente,…

- Avand in vedere ca e cea mai buna jucatoare a lumii la ora actuala, Simona Halep a fost, in mod firesc, in centrul atentiei sambata seara. Constanteanca de 26 de ani n-a avut nicio rivala la categoria la care a fost nominalizata.

- Campania „Porți deschise” este in plina desfașurare, in acest weekend, la Dedeman Automobile, dealerul Dacia din Bacau și Onești. Vedeta este Noul Duster, pus recent in vanzare și pentru care dealerul pune la bataie patru mașini. Noul Duster dispune... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vedeta echipei Romaniei, Cristina Neagu, este pe poziția a doua in topul celor mai eficace handbaliste de la Campionatul Mondial din Germania, dupa primele 4 etape. Romanca e devansata doar de slovena Ana Gros, care a marcat 32 de goluri, cu 3 mai multe decat romanca. Jovanca Radicevici (Muntenegru)…

- Dupa ce si-a taiat stomacul, Ozana Barabancea a slabit foarte mult si este intr-o mare forma. Vedeta este mandra de noua ei silueta si este mai deschisa ca niciodata schimbarilor. De-a lungul vietii, artista a trecut prin momente foarte grele, care au determinat-o sa se apropie si mai mult de Dumnezeu.…

- Celebru pentru rolurile din „Aferim!” si „Las Fierbinti”, actorul Cuzin Toma a creat un scandal imens dupa ce a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti care este formula de calcul dupa care reies aceste sume datorate artistilor.

- Autografele Oanei Zavoranu se vand pe OLX. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor ca este extrem de fericita, dupa donația facuta in urma cu dpar cateva zile, care a creat o adevarata isterie in mediul virtual. Oana Zavoranu a creat o adevarata isterie zilele…

- O adolescenta din Iran a ajuns sa fie comparata cu Tim Burton, personajul principal din filmul "Corpse Bride". Toate astea dupa ce Sahar Tabar si-a facut 50 de operatii la medicul estetician din dorinta de a arata la fel ca actrita ei preferata, Angelina Jolie. Tanara e vedeta pe internet, iar pe pagina…

- Cantareata si actrita Selena Gomez s-a mentinut in fruntea listei celor mai apreciate vedete pe Intagram, in timp ce fotbalistul Christiano Ronaldo a urcat patru locuri in top. Contul de Instagram al lui Gomez are 130 de milioane de aprecieri, dupa ce anul trecut, numara 103 milioane de „urmaritori”,…

- Andreea Banica a fost protagonista unui accident stupid pe scena cu unul dintre dansatori. Andreea Banica nu bea apa. Vedeta a dezvaluit cu ce sirop naturist se hidrateaza "In urma unui mic accident am ajuns la doctor. Un dansator a "dansat" prea mult (mi-a lovit microfonul) si mi-a…

- Chrissy Teigen nu poate sa creada cat de repede ii creste burtica, insarcinata fiind cu al doilea copil. Vedeta a cautat raspunsuri pe Twitter, potrivit contactmusic.com. Modelul in varsta de 31 de ani – care a anuntat luna aceasta ca ea si sotule ei, John Legend, vor deveni din nou parinti – crede…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, joi seara, un atac dur la adresa BNR, acuzand instituția ca este de vina pentru creșterea exploziva a cursului valutar. De fapt, in spatele acestui razboi dus de șeful Executivului cu Banca Naționala s-ar ascunde intenția prim-ministrului de a ii lua locul lui Mugur…

- Selena Gomez are un an plin atat din punct de vedere sentimental, cat si profesioal. Vedeta s-a despartit de The Weekend, s-a impacat cu Justin Bieber, si-a facut un transplant de rinichi, s-a facut blonda pentru prima data, iar la final de an a primit un titlu important din partea Billboard.

- Lidia Buble a fost amenințata de un fan care i-a adresat cuvinte injositoare. Aceasta s-a filmat pe Instagram și a declarat ca nu știe ce ar trebui sa faca și cum sa reacționeze. Vedeta a inceput sa planga și declara ca ramasese șocata de ce i-a scris acea persoana, potrivit click.ro. Artista primește…

- Poliția va avea posibilitatea sa aplice amenzi chiar și de 850 de euro(!) pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, geamuri fumurii sau aruncarea gumei de mestecat pe geam. Subiectul a starnit un val de controverse și de pareri. Jurnalistul Victor Ciutacu- deși nu este…

- Chef Patrizia Paglieri este cunoscuta pentru faptul ca este adepta ținutelor de culoare inchisa, dar nimeni nu a știut care este adevaratul motiv pentru care poarta astfel de haine. Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de…

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu, scrie cancan.ro. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii "Te vreau langa mine". Gabriela Cristea se bucura de ultimele zile din concediul de maternitate si de momentele…

- Zane și mirese imbracate in negru au defilat miercuri seara in deschiderea celei de-a cincea ediții a Saptamanii Modei Arabe de la Dubai, informeaza AFP. Sursa foto: Arab Fashion Week / Facebook Printre numeroasele rochii de bal și de seara care au încântat privirile…

- Cum relatia cu Smiley pare ca merge ca pe roate, nu ar fi de mirare ca Gina Pistol sa urmeze sa devina mama. Vedeta a fost surprinsa recent la medicul ginecolog si a vorbit despre posibila sarcina, conform Antena Stars.

- A cincea confruntare pe echipe din bucataria ,,Chefi la cuțite" incepe cu o provocare pentru concurenții ramași in cursa, caci un chef cu experiența de peste treizeci de ani in domeniul...

- ASUSTOR este unul dintre jucatorii cunoscuti de pe piata dispozitivelor NAS (Network Attached Storage), desi a intrat in „hora” in 2011. Totusi, compania a devenit unul dintre cei mai apreciati jucatori, mai ales pe segmentul dedicat consumatorilor. Aceste sisteme au inceput sa devina populare ca alternative…

- Colectia WOW de genti Hermes Birkin a lui Kylie Jenner Nu mai este de mirare pentru nimeni ca, la fel ca si surorile sale, Kylie Jenner se bucura de un stil de viata la care multi viseaza. Are suficient de multi bani pentru a-si cumpara orice. In timp ce multi dintre noi doar viseaza ca, la un moment…

- „Modelul de ciocolata” a simtit nevoia sa petreaca asa cum se cuvine impacarea cu sotul puscarias. Asa ca, fara sa stea prea mult pe ganduri, vedeta a facut-o lata alaturi de cateva prietene, intr-un club de fite din Capitala.

- Este de peste 10 ani cu George Tal, insa Daniela Gyorfi nu este nici in ziua de astazi casatorita. Cu toate acestea, vedeta a fost ceruta de tatal fetiței sale, dupa cum a marturisit chiar artista.